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¿La agroexportación debe seguir pagando menos impuestos?

“Se debería buscar una alternativa que no frene el crecimiento de una de las estrellas de la economía y tampoco socave las arcas fiscales”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Hace 25 años, el desierto de Ica producía casi nada exportable. Hoy exporta arándanos a China y paltas a Europa, y ese cambio no fue casualidad: nació de una ley que le dio al agro una tasa de Impuesto a la Renta de 15%, menos de la mitad de la que paga cualquier otra empresa formal en el país. La pregunta que hoy plantea la OCDE, en su revisión de política tributaria del 2026, es incómoda, pero pertinente: ¿sigue haciendo falta ese subsidio?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.