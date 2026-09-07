La Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), informó que los ingresos tributarios del Gobierno Central (que descuentan las devoluciones de impuestos) sumaron S/18.179 millones en agosto.

El resultado creció un 17,3% real interanual, acumulando 27 meses al alza. Este desempeño se debe al dinamismo económico y a las cotizaciones altas de minerales. Asimismo, influyeron las medidas de control y facilitación implementadas por la SUNAT.

De esta manera, la recaudación acumulada entre enero y agosto fue de S/138.484 millones, lo que determina un crecimiento de 14,1% con respecto al importe obtenido en similar periodo del año 2025 y S/21.383 millones de ingresos adicionales.

Factores determinantes de la recaudación

El resultado positivo de la recaudación en agosto se debe a diversos factores, entre los principales destacan:

El desempeño favorable de la actividad económica durante el mes de julio, con un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,7% y de 7,7% de la demanda interna.

Además, el alza de 20,2% en las importaciones CIF de agosto impulsó la recaudación de los tributos clave al comercio exterior y consumo interno.

Los mayores precios internacionales de los minerales, en especial de zinc, cobre y oro , que aumentaron los ingresos y las bases imponibles de las empresas vinculadas a su producción, comercio y/o exportación.

, que aumentaron los ingresos y las bases imponibles de las empresas vinculadas a su producción, comercio y/o exportación. Las medidas de la Sunat para detectar faltas tributarias y reducir la evasión en el registro, declaración, pago y veracidad de datos.

Por otro lado, el principal factor que contuvo la tasa de crecimiento de la recaudación fue el efecto base adverso generado durante el mes de agosto de 2025, debido a que en dicho mes se recibieron pagos extraordinarios por más de S/ 1.600 millones por concepto de Impuesto a la Renta de Sujetos No Domiciliados y multas, como resultado de las acciones de control de la Sunat.

A ello se sumó la reducción del tipo de cambio promedio, que registró una caída de 4,8% respecto de agosto de 2025, afectando principalmente la base imponible de las importaciones y los ingresos declarados por los exportadores.

Recaudación de tributos internos y tributos aduaneros

La recaudación de tributos internos ascendió a S/15.099 millones en agosto, lo que representó un crecimiento de 7,6% y S/1.657 millones adicionales respecto de lo obtenido en el mismo periodo del año pasado.

Por su parte, la recaudación de tributos aduaneros de agosto ascendió a S/4.873 millones, con un crecimiento de 18,8% y un incremento de S/945 millones respecto de lo obtenido el mismo mes el año anterior. Este significativo incremento se explica por el crecimiento de las importaciones (20,2%) y por los mayores pagos correspondientes a operaciones de importación garantizadas, a pesar de la mencionada disminución del tipo de cambio.

Resultados por tributos

Impuesto a la Renta

En agosto, se recaudaron S/6.980 millones por este concepto, importe que representa un crecimiento de 11,4% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Se observaron incrementos en los pagos a cuenta correspondientes a rentas empresariales de tercera categoría del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario (43,5%), así como en la recaudación de rentas de segunda categoría (158,5%), primera categoría (10,7%), quinta categoría (5,3%) y cuarta categoría (4,9%).

En contraste, se registró una menor recaudación de 64,1% por parte de las rentas de No Domiciliados (por los pagos extraordinarios de agosto de 2025) y en los pagos por regularización del Impuesto a la Renta (-3,8%).

Impuesto General a las Ventas (IGV)

La recaudación del IGV alcanzó S/9.564 millones en agosto, importe que representó un crecimiento de 13,7%.

El IGV Interno recaudó S/5.290 millones, obteniendo un crecimiento de 9,2% con relación a agosto del 2025. Este resultado estuvo asociado al crecimiento estimado de la demanda interna de julio, que habría registrado una expansión de 7,7 %.

El IGV que grava las importaciones recaudó S/4.275 millones, cifra que representó un crecimiento de 19,8% en comparación con agosto de 2025. Dicho resultado se debe tanto al incremento de las importaciones del mes de agosto (20,2%) como a los mayores ingresos obtenidos por el pago correspondiente a las operaciones de importación garantizadas realizadas los meses previos, todo ello a pesar del menor tipo de cambio.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

La recaudación del ISC alcanzó S/1.029 millones en agosto, monto que representó un crecimiento de 16,4% con respecto a lo recaudado en el mismo mes del 2025.

El ISC interno ascendió a S/666 millones y creció en 20,3%, que se explica por la mayor recaudación del ISC Otros que recaudó S/513 millones (23,9%), en tanto que el ISC Interno que grava los combustibles ascendió a S/153 millones (9,8%).

El ISC Importaciones ascendió a S/363 millones y creció en 9,8%, tanto por los mayores pagos del ISC Otros (26,4%), así como el ISC aplicado a los combustibles importados (2,5%).

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Otros Ingresos

La recaudación de este rubro ascendió a S/2.198 millones, monto que representó una caída de 8,7%. La contracción observada se explica principalmente por la reducción de la recaudación por concepto de multas (-89,3%), por los mencionados pagos extraordinarios de agosto de 2025, ICR (-34,2 %) e ITAN (-1,1 %), este último asociado a la mayor concentración de pagos al contado registrado durante el mes de abril.

En contraste, se registraron mayores pagos del Impuesto Especial a la Minería (119,4%) debido a los elevados precios internacionales de los minerales, juegos de casinos, apuestas y tragamonedas (69,6%), fraccionamientos (22,8%), Impuesto a las Transacciones Financieras (12,9%), y Régimen Único Simplificado (4,0%).

Devoluciones

En agosto, las devoluciones de impuestos cayeron 32,0% interanual tras sumar S/ 1.793 millones, debido a una menor cantidad de solicitudes por parte de los principales contribuyentes.

Recaudación de tributos internos por tamaño de contribuyente

A nivel de Principales Contribuyentes (PRICOS) la recaudación de agosto ascendió a S/ 12.334 millones, lo que representa un crecimiento de 8,0%. Por su parte, el segmento de Medianos y Pequeños Contribuyentes (MEPECOS) alcanzó S/2.765 millones de recaudación, registrando una disminución de 5,3%.

Aquellas importaciones que se nacionalizan en la fecha, pero se pagan hasta el 20 o el último día hábil del mes siguiente (si el importador es operador económico autorizado). Cabe señalar que, si el pago se realiza el último día hábil, se acredita en la recaudación del mes siguiente.