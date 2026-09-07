¿Cómo fueron los ingresos tributarios de agosto, según la Sunat? Foto: Andina
¿Cómo fueron los ingresos tributarios de agosto, según la Sunat? Foto: Andina
Por Redacción EC

La Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), informó que los ingresos tributarios del Gobierno Central (que descuentan las devoluciones de impuestos) sumaron S/18.179 millones en agosto.

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