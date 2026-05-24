El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Bomba atómica

“La propuesta de Roberto Sánchez es mala, desastrosa. Es peor que la perforación fujimorista. Es la bomba atómica contra el orden constitucional”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, dejó tercero a Rafael López Aliaga.
    Candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, dejó tercero a Rafael López Aliaga.

    Hay dos formas de cambiar una Constitución. Echamos al tacho la que tenemos y ponemos otra. O cambiamos de Constitución usando los mecanismos en ella contemplados.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.