El conductor de una unidad que hacía colectivo fue asesinado a balazos por sicarios en las calles de la zona H del asentamiento humano Unidad Vecinal en Huaycán, distrito de Ate.
La víctima fue identificada como Diego Eduardo Quispe Castro, quien estaba a bordo de su unidad de colectivo color plata con lunas polarizadas cuando fue alcanzado por sus asesinos.
LEE: Chofer de combi es asesinado a balazos en Ate en presunto ataque vinculado a extorsión
Los testigos del lugar escucharon al menos cinco disparos en medio de la madrugada, todos dirigidos contra el colectivero.
La policía llegó al lugar luego de varios minutos y procedió con las primeras indagaciones para dar con los responsables del crimen que ocurrió a pocos metros del Instituto Educativo Walter Peñaloza.