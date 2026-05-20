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El conductor falleció a bordo del carro en el que hacía colectivo en Huaycán. (Foto: @photo.gec)
El conductor falleció a bordo del carro en el que hacía colectivo en Huaycán. (Foto: @photo.gec)
Por Redacción EC

El conductor de una unidad que hacía colectivo fue asesinado a balazos por sicarios en las calles de la zona H del asentamiento humano Unidad Vecinal en Huaycán, distrito de Ate.

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