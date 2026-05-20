El conductor de una unidad que hacía colectivo fue asesinado a balazos por sicarios en las calles de la zona H del asentamiento humano Unidad Vecinal en Huaycán, distrito de Ate.

El conductor falleció a bordo del carro en el que hacía colectivo en Huaycán. (Foto: @photo.gec)

La víctima fue identificada como Diego Eduardo Quispe Castro, quien estaba a bordo de su unidad de colectivo color plata con lunas polarizadas cuando fue alcanzado por sus asesinos.

Los testigos del lugar escucharon al menos cinco disparos en medio de la madrugada, todos dirigidos contra el colectivero.

La policía llegó al lugar luego de varios minutos y procedió con las primeras indagaciones para dar con los responsables del crimen que ocurrió a pocos metros del Instituto Educativo Walter Peñaloza.