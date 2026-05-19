El ministro de Defensa, Amadeo Flores, informó que el fuerte sismo de magnitud 6.1 ocurrido este martes 19 de mayo en la región Ica, al promediar la 1 de la tarde, y que también se sintió en Lima, dejó al menos 27 heridos el la región.

En declaraciones a Canal N, señaló que los contusos que dejó el movimiento telúrico vienen recibiendo atención médica y que el Ejecutivo viene monitoreando sus estados de salud.

“Por suerte en este momento lo que tenemos es información de que no hay personas que hayan perdido la vida. De por medio está nuestra preocupación porque hay 27 personas heridas, estamos haciendo un seguimiento a su estado de salud, me acaban de reportar que están siendo atendidas, vamos a hacer esa constatación”, expresó.

Flores explicó que también están buscando información de campo y que se desplazará a diversos puntos para observar in situ la afectación de locales, instalaciones, infraestructura, y así evaluar las medidas de respuesta inmediatas.

“Vamos a hacer el dimensionamiento, cuáles serían las necesidades y de inmediato articularemos los esfuerzos para dar esas asignaciones. Se ha recibido informes de diversos sectores que han participado, Educación, Salud, Trabajo, Vivienda”, acotó.

Como se recuerda, la magnitud fue de 6.1 y tuvo una profundidad de 81 kilómetros y 41 kilómetros al sur de Ica, según el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo al IGP, el movimiento telúrico tuvo una intensidad de grado VI. Provocó deslizamientos de tierra, caída de rocas y afectaciones en distintas zonas cercanas a cerros y carreteras del sur del país.

Tras el sismo, distintas localidades reportaron derrumbes y desprendimientos de material en vías y áreas próximas a laderas. La Municipalidad Distrital de Huáncano informó sobre la caída de piedras y daños en canales de riego.

Según indicó la comuna, varios tramos de la vía Los Libertadores quedaron comprometidos debido al desprendimiento de tierra y rocas desde zonas elevadas.