Resumen

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Sismo de magnitud 6.1 en Ica dejó al menos 27 heridos. (Foto: Andina)
Sismo de magnitud 6.1 en Ica dejó al menos 27 heridos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Defensa, Amadeo Flores, informó que el fuerte sismo de magnitud 6.1 ocurrido este martes 19 de mayo en la región Ica, al promediar la 1 de la tarde, y que también se sintió en Lima, dejó al menos 27 heridos el la región.

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