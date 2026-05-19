Efectivos del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a Luis Francis Mendoza García, de 21 años, acusado de retener contra su voluntad a una adolescente de 14 años, en el interior de su vivienda, ubicada en el distrito El Tambo, en Huancayo.

Mendoza García, con el objetivo de evitar su captura, intentó ocultarse en el techo del inmueble durante la intervención policial, pero fue detenido, junto a otro adulto mayor de 76 años, sindicado como presunto cómplice.

Según información policial, la intervención se realizó tras activar los protocolos de búsqueda ante un reporte de desaparición. Los efectivos hallaron a la menor dentro de la casa, encerrada en un dormitorio en el primer piso. La víctima denunció que el sujeto habría agredido sexualmente.

Las autoridades policiales constataron que el acusado registraba denuncias previas por delitos contra la libertad sexual, según la verificación realizada en la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL).

Adulto mayor será investigado por presunta complicidad

Junto al principal investigado, la Policía detuvo a Edubigues Mayalu García Rojas, de 76 años, quien sería familiar de Luis Mendosa. Él ha sido incluido en las investigaciones tras determinarse indicios de presunta complicidad.

La menor fue trasladada de inmediato a un establecimiento de salud local para recibir las evaluaciones médicas correspondientes y el soporte psicológico especializado.

Por su parte, ambos detenidos quedaron a disposición de la autoridades para el desarrollo de las diligencias de ley a cargo del Ministerio Público.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia o conoces un caso de violencia sexual, estos son los principales canales de ayuda a los que puedes comunicarte en Perú: Línea 100, que atiende las 24 horas.

Chat 100, línea en la que podrás recibir atención psicológica y legal. También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM).