Resumen

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La intervención se realizó luego de recibir la alerta de desaparición de la menor de 14 años. Foto: captura/ Facebook/ composición GEC
La intervención se realizó luego de recibir la alerta de desaparición de la menor de 14 años. Foto: captura/ Facebook/ composición GEC
Por Redacción EC

Efectivos del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a Luis Francis Mendoza García, de 21 años, acusado de retener contra su voluntad a una adolescente de 14 años, en el interior de su vivienda, ubicada en el distrito El Tambo, en Huancayo.

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