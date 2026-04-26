La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao avanza con la transformación del sistema de cobro del Metropolitano, incorporando tecnología que permitirá a los usuarios dejar atrás el uso exclusivo de tarjetas físicas y optar por métodos de pago más ágiles y modernos. Este proceso no solo apunta a mejorar la rapidez en el ingreso a las estaciones, sino también a ampliar las alternativas disponibles mediante herramientas digitales cada vez más utilizadas por los ciudadanos. Con nuevos equipos, mayor conectividad y una apuesta por la interoperabilidad, el sistema de transporte busca alinearse con estándares internacionales. Conoce cómo funcionarán estos cambios, qué opciones estarán disponibles y de qué manera impactarán en la experiencia diaria de los pasajeros.

¿CÓMO SERÁN LAS NUEVAS MODALIDADES DE PAGO EN EL METROPOLITANO?

La transición hacia un ecosistema de pagos abiertos permitirá que los pasajeros utilicen herramientas tecnológicas que ya forman parte de su día a día. Según explicó Jorge Tola, de la firma Conduent, se está trabajando para que en el corto plazo se pueda acceder a los buses validando el pasaje con:

Dispositivos inteligentes: Relojes de última generación y teléfonos móviles.

Relojes de última generación y teléfonos móviles. Tarjetas bancarias: plásticos de débito y crédito de cualquier entidad financiera.

plásticos de débito y crédito de cualquier entidad financiera. Billeteras electrónicas: integración directa de aplicativos como Yape y Plin en los validadores.

Actualmente, el uso de medios digitales ya es una realidad tangible, pues cerca del 35% de las recargas se efectúan mediante plataformas virtuales. “Hoy contamos con equipamiento nuevo que permite mayor rapidez y mejor conectividad para el usuario”, destacó David Hernández, titular de la ATU.

Pago con tarjetas y billeteras digitales en el Metropolitano. | Foto: ATU

¿QUÉ MEJORAS SE HAN IMPLEMENTADO EN LAS MÁQUINAS DE RECARGA?

El proceso de modernización ya ha comenzado con el despliegue de 97 nuevos equipos de gestión de saldo distribuidos en los terminales y las 41 paradas del sistema. Estas unidades no son solo versiones actualizadas de las anteriores, sino que presentan cambios estructurales importantes:

Tecnología QR: El sistema actual está configurado para interactuar con aplicaciones móviles, permitiendo generar códigos QR para recargas inmediatas, eliminando la necesidad de insertar billetes o monedas si el usuario así lo prefiere.

El sistema actual está configurado para interactuar con aplicaciones móviles, permitiendo generar códigos QR para recargas inmediatas, eliminando la necesidad de insertar billetes o monedas si el usuario así lo prefiere. Inclusión universal: A diferencia de los modelos antiguos, estas máquinas tienen una estructura más baja. “ Uno de los valores que tiene esta nueva máquina es que no tiene la altura que tenían las anteriores”, señaló Hernández, explicando que esto garantiza que personas en sillas de ruedas o de talla especial puedan gestionar sus pasajes sin obstáculos.

A diferencia de los modelos antiguos, estas máquinas tienen una estructura más baja. “ señaló Hernández, explicando que esto garantiza que personas en sillas de ruedas o de talla especial puedan gestionar sus pasajes sin obstáculos. Modernización de validadores: Los nuevos validadores poseen componentes de alta gama que disminuyen drásticamente las fallas de lectura.

Los nuevos validadores del Metropolitano poseen componentes de alta gama que disminuyen drásticamente las fallas de lectura. | Foto: ATU

¿EXISTE UN PLAN DE RENOVACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL METROPOLITANO?

Más allá de los sistemas electrónicos, el Metropolitano se someterá a un “mantenimiento de rostro” integral. Para este fin, la ATU ha concretado una alianza estratégica con un organismo internacional. Al respecto, Hernández recordó que la ATU ya firmó con el Banco Mundial el perfil para mejorar estaciones, escaleras, techos y otros componentes.

Esta iniciativa busca que la modernización del recaudo sea coherente con un entorno físico seguro, moderno y eficiente que responda a las demandas actuales de la ciudadanía, según informa Andina.

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