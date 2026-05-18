Un incendio de gran magnitud se reportó en el cruce del jirón Tacna y jirón Ayacucho, en el distrito de Santiago de Surco. El incidente ocurrió en una vivienda construida con materiales nobles.

El Cuerpo General de Bomberos tuvo que hace uso de cuatro máquinas para controlar el fuego: tres autobombas (M134-1, M28-1, M16-1) y un vehículo de rescate (RES-28).

Hasta el momento, no se reportan heridos ni daños mayores, y las autoridades continúan con las labores de extinción y aseguramiento de la zona.

Se recomienda a los residentes de la zona mantener la calma y seguir las instrucciones de los cuerpos de bomberos. Las investigaciones sobre las causas del incendio están en curso.

¿Qué hacer para escapar de un incendio?

De acuerdo al Cuerpo de Bomberos, ante la ocurrencia de un incendio, se debe mantener la calma y ubicar las rutas de evacuación.

Si detectas olor a quemado o el inmueble se llene de humo, lo recomendable es arrastrarse y buscar la salida. Mantén la cabeza muy cerca al suelo.

20 DE OCTUBRE DE 2016 Bombero en acción luego del incendio en El Agustino en octubre de 2016. FOTO : ROLLY REYNA / EL COMERCIO PERU / ROLLY REYNA

Si no puedes utilizar las vías de evacuación, lo mejor es mantenerte en la habitación, cerrar la puerta y cubrir las rendijas con trapos para que el humo no ingrese.

Si, te encuentras con una puerta mientras intentas salir, lo primero es tocarla, “Si está caliente ¡No la abras!, si no lo está, ábrela con cuidado y continúa tu salida. Si hay humo en el pasadizo prosigue tu salida gateando”, precisan los bomberos.

Finalmente, se desaconseja el uso de ascensores ni retornar al lugar hasta que los bomberos confirmen que se controló la emergencia.