Resumen

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Las fuerzas de rescate movilizaron varias unidades para controlar la emergencia, entre ellas los vehículos M134-1, M28-1, M16-1 y RES-28. Foto: cortesía/EC
Las fuerzas de rescate movilizaron varias unidades para controlar la emergencia, entre ellas los vehículos M134-1, M28-1, M16-1 y RES-28. Foto: cortesía/EC
Por Redacción EC

Un incendio de gran magnitud se reportó en el cruce del jirón Tacna y jirón Ayacucho, en el distrito de Santiago de Surco. El incidente ocurrió en una vivienda construida con materiales nobles.

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