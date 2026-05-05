Resumen

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Los bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia | Foto: Canal N (Captura)
Los bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia | Foto: Canal N (Captura)
Por Redacción EC

Un bus del servicio Expreso 5 del Metropolitano se despistó y colisionó esta tarde contra las barandas de seguridad de la Vía Expresa de Paseo de la República, cerca a la estación Andrés Reyes en San Isidro, cuando se desplazaba con dirección de norte a sur hacia Chorrillos, dejando a 18 heridos.

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