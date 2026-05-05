Un bus del servicio Expreso 5 del Metropolitano se despistó y colisionó esta tarde contra las barandas de seguridad de la Vía Expresa de Paseo de la República, cerca a la estación Andrés Reyes en San Isidro, cuando se desplazaba con dirección de norte a sur hacia Chorrillos, dejando a 18 heridos.

El impacto habría ocurrido aproximadamente a las 4:28 p. m. de este martes 5 de mayo, provocando que el conductor quedara atrapado en la cabina del vehículo, siendo este quien se llevó las lesiones más graves de todos los afectados.

Afortunadamente, según informó David Hernández, presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), el conductor se ha recuperado de sus heridas y “se encuentra completamente estable” en la Clínica Internacional.

Ante la emergencia, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú movilizó siete unidades, incluyendo ambulancias y vehículos de rescate, mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) desplegó seis unidades del SAMU para asistir a los pasajeros.

Por su parte, la ATU informó que activó los protocolos de seguridad de forma inmediata para evacuar a los usuarios de la estación Andrés Reyes.

En un comunicado oficial, detallaron que “personal de la ATU en dicha estación activó sus protocolos de emergencia y se encuentra en el lugar atendiendo a los usuarios afectados”.

Respecto a la fluidez del tránsito en la zona, detallaron que “se ha habilitado la vía mixta con dirección al sur para que los carros continúen su ruta”.

“Se ha habilitado la vía mixta con dirección al sur para que los carros continúen su ruta”, precisó el organismo, añadiendo que se iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del choque.

🚨#ATUInforma | Esta tarde se registró un accidente vehicular que involucra a un bus del Metropolitano, a la altura de la estación Andrés Reyes, en San Isidro. pic.twitter.com/SLvkITyAjr — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 5, 2026

En ese sentido, Hernández afirmó que los 18 heridos fueron atendidos, que el SOAT del vehículo se activó y que todas las víctimas se encontraban dentro del bus, sin que se registrara ninguna persona en la estación.

“La unidad contaba con todas las habilitaciones técnicas, como CITV y control vehicular, por lo que en este momento se está dando paso a la investigación policial”, precisó, descartando que el siniestro haya sido provocado por una balacera o que el conductor haya excedido la velocidad.