Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vehículo cae por montacarga en hotel de Miraflores y conductor resulta herido. Captura de video/Canal N
Vehículo cae por montacarga en hotel de Miraflores y conductor resulta herido. Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

Un aparatoso accidente se registró esta tarde en Miraflores luego de que un auto cayera dos pisos dentro de un hotel ubicado en la avenida Larco. El hecho ocurrió cuando el vehículo descendía hacia el sótano utilizando un sistema de montacarga.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.