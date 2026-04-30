Un aparatoso accidente se registró esta tarde en Miraflores luego de que un auto cayera dos pisos dentro de un hotel ubicado en la avenida Larco. El hecho ocurrió cuando el vehículo descendía hacia el sótano utilizando un sistema de montacarga.

La estructura habría presentado una falla que provocó la caída repentina de la unidad, generando gran alarma entre trabajadores y huéspedes del establecimiento.

El impacto dejó atrapado al conductor dentro del vehículo, lo que obligó la rápida intervención de los equipos de emergencia.

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