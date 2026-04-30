Un aparatoso accidente se registró esta tarde en Miraflores luego de que un auto cayera dos pisos dentro de un hotel ubicado en la avenida Larco. El hecho ocurrió cuando el vehículo descendía hacia el sótano utilizando un sistema de montacarga.
La estructura habría presentado una falla que provocó la caída repentina de la unidad, generando gran alarma entre trabajadores y huéspedes del establecimiento.
El impacto dejó atrapado al conductor dentro del vehículo, lo que obligó la rápida intervención de los equipos de emergencia.
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Reporte en vivo de accidente vehicular fatal ocurrido a las 5:20 a.m. en el cruce de Alfonso Ugarte con Bolivia. El policía Gerald Alvieri Arce Bisuña, de la DINOE en vacaciones, falleció tras ser expulsado de su moto al impactar con un vehículo negro. El conductor del auto está en comisaría. Tráfico afectado en la zona.