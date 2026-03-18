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Accidente entre dos buses de transporte público deja decenas de lesionados en Jesús María. (Foto: Captura/TV Perú)
Accidente entre dos buses de transporte público deja decenas de lesionados en Jesús María. (Foto: Captura/TV Perú)
Por Redacción EC

Al menos 25 pasajeros resultaron heridos tras el choque de dos buses de transporte público ocurrido en la cuadra 15 de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María. El accidente se habría producido cuando una de las unidades impactó contra otra que se encontraba detenida, presuntamente por intentar ganar pasajeros.

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