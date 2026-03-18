Al menos 25 pasajeros resultaron heridos tras el choque de dos buses de transporte público ocurrido en la cuadra 15 de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María. El accidente se habría producido cuando una de las unidades impactó contra otra que se encontraba detenida, presuntamente por intentar ganar pasajeros.

La directora del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), María Inés Quiroz, informó que se desplegaron seis unidades de emergencia para atender a los afectados en el lugar. Según detalló, los heridos presentan distintos niveles de gravedad.

“Se han atendido aproximadamente 25 personas, algunas con lesiones severas y otras que han requerido atención en el foco” , declaró a TVPerú Noticias.

De acuerdo con la funcionaria, la mayoría de los lesionados viajaba en el bus que recibió el impacto. Asimismo, precisó que dos personas presentaron heridas de mayor consideración: una con lesión en el cuero cabelludo y otra con múltiples contusiones, por lo que ambas fueron evacuadas en tabla rígida directamente desde la unidad.

En total, cuatro pasajeros fueron trasladados a centros de salud debido a la gravedad moderada de sus lesiones, mientras que el resto fue atendido en la zona. Todos los afectados son adultos.

Las labores de emergencia contaron con la participación del SAMU, la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro (Diris Lima Centro) y el Cuerpo General de Bomberos.

Colisión de buses en la avenida Brasil provoca 25 heridos y restringe tránsito. (Foto: Captura/TV Perú)

Testimonios recogidos en el lugar señalan versiones contradictorias entre los conductores, quienes se responsabilizan mutuamente del accidente. Uno de ellos indicó que el otro vehículo se le adelantó de forma imprudente, mientras que su contraparte ofreció una versión distinta. Hasta el momento, no se ha determinado la causa exacta del choque.

Tras el accidente, uno de los carriles de la avenida Brasil permaneció restringido a la altura de la cuadra 15, mientras continúan las labores para retirar las unidades y establecer responsabilidades.

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