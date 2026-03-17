En medio de las largas colas que se han generado en las sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para recoger el nuevo DNI electrónico, conocido como DNI 3.0, la entidad enfrenta ahora una nueva crisis operativa. Distintos usuarios han reportado malestar generalizado debido a fallas en el sistema digital. Además, un informe de la Contraloría General de la República reveló problemas en la emisión del DNI.

El problema principal radica en la entrega de documentos sin la activación del certificado digital, una herramienta indispensable para la identificación del ciudadano. Este certificado es un chip dentro del DNI que contiene la información biométrica del usuario, necesaria para realizar diversos trámites con el Estado.

Fuentes de El Comercio señalaron que se ha reportado la entrega de documentos sin la activación del certificado digital para, supuestamente, agilizar la atención y la salida de personas. “En varios DNI electrónicos se están presentando fallas. Cuando lo recoges y luego pides una corrección, se demoran unos 25 días más o menos. Pero ahora que vienen las elecciones, resulta complicado esperar tanto. Además, te dicen que luego puedes pedir que lo arreglen, pero tendrás que pagar, y es un error de ellos”, indicaron.

Se reportó que el certificado digital no estaba activado; este es un chip que contiene la información del ciudadano. Foto: Andina.

Esta situación obliga a los ciudadanos a retornar a las oficinas del Reniec para solicitar la activación posterior del certificado digital, lo que genera nuevamente largas colas en las sedes y un aumento en la molestia e incomodidad de los usuarios.

El Comercio accedió al informe de la Contraloría, en el que se detecta la incidencia de “la entrega del DNI electrónico sin la activación del certificado digital, lo que afectaría la funcionalidad y el uso de estos documentos”.

“El 5 de marzo de 2026, el Órgano de Control Institucional del Reniec realizó, entre las 10:30 a.m. y las 12:00 p.m., visitas a dos oficinas registrales en el Cercado de Lima y en Áncash, donde se corroboró que, desde el inicio de la jornada laboral, el Sistema Integrado Operativo (SIO) presenta una incidencia técnica en el módulo de entrega de los DNI electrónicos”, se lee en el documento.

“Corresponde precisar que, en las actas de verificación del 5 de marzo de 2026, también se dejó constancia de que, debido a la incidencia técnica relacionada con la entrega de DNI electrónicos y la necesidad de atender a la ciudadanía, el Reniec adoptó como medida realizar la entrega de dichos documentos sin la inyección del certificado digital correspondiente. Respecto a ello, se debe precisar que esta situación genera que el ciudadano posteriormente deba solicitar la activación de la certificación digital, debiendo asistir nuevamente al Reniec o, en su defecto, realizar la activación a través de la Plataforma Ciudadano Digital. No obstante, para ello la persona necesita contar con un lector de tarjetas digitales, lo que representa una limitación técnica para la población”, explica la Contraloría.

De este modo, el despliegue del DNI electrónico, anunciado como un avance hacia la transformación digital del Estado, enfrenta obstáculos operativos que dificultan su obtención y funcionalidad.

Análisis

Respecto a la gravedad de que algunos DNI electrónicos se hayan entregado sin el certificado digital activado, el especialista en tecnología y gerente de Moventi, Eduardo Quesquén, indicó a El Comercio que, a puertas de las elecciones, llama la atención que los servicios digitales no se brinden de manera óptima. “No tener el chip activado significa un retroceso en la transformación digital del Estado. Esto, además, implica una afectación para eventuales sistemas de voto electrónico”, mencionó.

“El Reniec debería mejorar su gestión de crisis, ya que los comunicados sobre cambios constantes en sus servicios generan confusión e incertidumbre en los peruanos. A su vez, se producen colas que no avanzan, un freno en la actividad económica y días perdidos para los ciudadanos. Es importante que el sistema tenga una alta disponibilidad”, agregó.

Asimismo, precisó que la entrega del DNI debe realizarse de manera idónea y sin retrocesos por fallas técnicas. “Si el chip no fue activado y el ciudadano tiene que volver, el costo debería asumirlo la entidad y no el usuario (...). Los problemas tecnológicos pueden presentarse; es algo normal. Pero lo importante es contar con un plan de acción para minimizar el impacto”, opinó.

Expertos señalaron que esta problemática también podría aumentar las largas colas para tramitar o renovar el DNI. Foto: GEC.

Por su parte, el consultor especialista en tecnologías de la información Gustavo Vallejo señaló que todavía no es común que muchos trámites se realicen de forma completamente digital. “No todas las entidades del Estado cuentan con lectores de tarjetas electrónicas, y mucho menos los ciudadanos en sus casas. Todavía no es una tendencia común en el Perú ni en Latinoamérica. Se habla de tener un DNI electrónico, pero pocos cuentan con las herramientas para que realmente pueda ser utilizado”, explicó.

“Existen desafíos en el proceso de digitalización. Si bien ya contamos con algunas aplicaciones, todavía falta desarrollar procesos adecuados de autenticación”, concluyó.

Descargos

El Reniec informó a El Comercio que, efectivamente, el jueves 5 de marzo se presentó una incidencia en la inyección de certificados digitales al DNI de adultos, pero aseguró que el problema se solucionó luego de tres horas. “El resto de servicios, como trámites de DNI y registros civiles, funcionó con normalidad. Asimismo, la entidad cumplió con la entrega del DNI de menores de edad (...). Conocido el inconveniente, se activaron los protocolos de resolución inmediata, que fueron comunicados a la ciudadanía”, indicó.

“En respuesta a la incidencia se habilitaron jornadas de atención extendida para la entrega de documentos pendientes el sábado 7 y domingo 8 de marzo. Esta medida fue anunciada oportunamente a través de la página oficial y redes sociales. También se brindó atención preferencial a los ciudadanos que no pudieron recoger su documento en ese momento”, agregaron.

Especialistas aseguran que todavía persisten grandes retos para avanzar en la digitalización de los procesos del Estado. Foto: GEC.

“Recibimos la alerta y actuamos de inmediato. Además, ahora estamos tomando las medidas preventivas necesarias para que no vuelva a ocurrir. El problema se presentó durante ese lapso de tiempo, pero entregamos tickets a las personas perjudicadas para que retornaran durante la tarde o al día siguiente. Esto no quiere decir que el sistema se haya caído indefinidamente; la incidencia fue atendida”, expresaron fuentes oficiales del Reniec a este Diario.

Por otro lado, la entidad señaló que, ante la alta demanda de ciudadanos, se viene atendiendo hasta 12 horas en las sedes con mayor concurrencia, con el objetivo de que más peruanos puedan contar con su DNI actualizado.

“La demanda actual supera la producción de 37.000 DNI diarios, lo que representa un 43% de la demanda regular en nuestras agencias a nivel nacional. No se le asignó al Reniec el presupuesto adicional de 50 millones de soles para atender la capacidad operativa por el proceso electoral. A pesar de ser una solicitud austera planteada ante el Ejecutivo y el Congreso, este presupuesto adicional no ha sido entregado este año. Solo se otorgaron 80 millones en el 2025”, indicaron.

Se podrá votar con DNI vencido

El Reniec emitió una resolución que prorroga, de manera excepcional, hasta el 12 de abril de 2026 la vigencia del DNI vencido o próximo a vencer. La medida busca garantizar que los peruanos puedan ejercer su derecho al voto si no lograron renovar su documento de identidad antes de la jornada electoral.