Reducción de multas hasta en 95% para transportistas víctimas de extorsión: la verdad detrás de este supuesto beneficio
Una noticia que inicialmente fue recibida como un alivio para los transportistas generó revuelo en el sector este martes 17 de diciembre. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que había aprobado una medida que, en apariencia, beneficiaría a quienes han sido víctimas de extorsión. Sin embargo, pronto surgieron dudas, ya que en realidad se trata de una norma de carácter general cuyo objetivo es permitir que las empresas formales paguen sus multas y regularicen su situación administrativa, y no de una medida exclusiva para quienes han sufrido extorsión.

