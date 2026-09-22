La madre del adolescente de 16 años que habría sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de seis compañeros del Liceo Naval Almirante Guise pidió al Ministerio de Educación (Minedu) modificar la normativa para fortalecer la autoridad de los docentes y permitirles actuar con mayor firmeza ante situaciones graves de violencia escolar.

“Pido al ministerio de Educación que modifique esa ley y permita a los profesores ser la autoridad en el colegio porque creo que eso es lo que se ha perdido”, señaló en una entrevista para “Esta Noche” con Milagros Leiva.

El pedido ocurre mientras el caso continúa bajo investigación. La Fiscalía inició diligencias para determinar responsabilidades y el Poder Judicial dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados. El Minedu, por su parte, cuestionó la actuación del colegio y solicitó información sobre los docentes que acompañaban a los estudiantes durante el traslado en el que habrían ocurrido los hechos.

Protestas frente al Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Julio Reaño/ GEC)

La madre también consideró que, ante situaciones graves, los estudiantes involucrados deberían ser separados de la institución. Al ser consultada sobre si hubiera preferido que todos los investigados fueran expulsados, respondió afirmativamente. Además, planteó incorporar cursos de habilidades blandas en la currícula para prevenir casos de bullying.

“Introducir en la currícula actual cursos de habilidades blandas, porque esto del bullying tiene que terminar, te marca para toda la vida”, señaló.

Madre exige justicia y cuestiona que lo ocurrido sea considerado una “travesura”

La madre rechazó que algunos padres hayan calificado lo ocurrido como un juego o una travesura y remarcó la gravedad de lo sucedido con su hijo. “No fue juego, no fue broma. Con mi hijo se han ensañado, lo han violentado, lo han humillado”, dijo.

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También cuestionó a los adultos que acompañaban a los estudiantes durante el viaje. Según señaló, los dos adultos que estaban con el grupo no eran los entrenadores habituales y uno de ellos habría sido un profesor suplente. La cúster turística utilizada durante el traslado había sido contratada por el colegio. “Yo quiero conocerlos, quiero preguntarles como adultos que son… A mí me extraña su indiferencia”, afirmó.

La mujer aseguró que su principal preocupación es la recuperación de su hijo, quien todavía no ha retornado presencialmente al colegio y cuenta con medidas de protección. Según explicó, se le habría garantizado que los cuatro adolescentes investigados que permanecen en libertad bajo comparecencia no asistirán presencialmente al plantel.

“El único que tiene el derecho para seguir haciendo su vida normal es mi hijo. Mi hijo, mi tesoro, mi bebé que fue violentado”, sostuvo.

Padres de familia se movilizaron frente al Liceo Naval para expresar su respaldo al escolar y exigir el esclarecimiento del caso. Foto: GEC

La madre también rechazó cualquier sentimiento de odio o venganza y pidió que se determinen las responsabilidades correspondientes. “Yo soy una madre que vengo movida por el amor, no por el odio ni por la venganza. Yo solo quiero justicia sin odio para mi hijo”, manifestó.

Su familia recibe acompañamiento y busca que el adolescente pueda continuar con sus estudios y recuperar progresivamente su vida cotidiana.

Finalmente, pidió que el caso sirva para reforzar los protocolos de prevención y atención de la violencia escolar y evitar nuevos episodios.

“Mi corazón no habita odio, no habita rencor, no habita venganza, solo quiere justicia”, afirmó. El Gobierno anunció además medidas de reorganización en el Liceo Naval orientadas a reforzar la seguridad, la convivencia y la prevención de situaciones de violencia.