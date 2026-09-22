Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Mario Zapata/ GEC)
Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Mario Zapata/ GEC)
Por Redacción EC

La madre del adolescente de 16 años que habría sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de seis compañeros del Liceo Naval Almirante Guise pidió al Ministerio de Educación (Minedu) modificar la normativa para fortalecer la autoridad de los docentes y permitirles actuar con mayor firmeza ante situaciones graves de violencia escolar.

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