El templo de Andahuaylillas: la historia de la joya de Cusco que alcanzó la máxima categoría como destino turístico

Así, San Pedro Apóstol se convierte en el primer templo del Perú en alcanzar este nivel , lo que impulsará el turismo, promoverá inversiones en infraestructura, fomentará la conservación, mejorará los servicios turísticos y fortalecerá la promoción internacional del sitio.

Historia y diseño

Su construcción comenzó en 1610, en una antigua capilla levantada sobre los vestigios de un templo inca. Conocido también como la “Capilla Sixtina de América”, forma parte del Circuito Barroco Andino. Su diseño y riqueza patrimonial siempre han llamado la atención de turistas y pobladores, pues representa la fusión entre el arte barroco europeo y las expresiones indígenas andinas.

El Templo San Pedro Apóstol de Andahuaylillas alcanzó la jerarquía cuatro, la máxima categoría turística del Estado, colocándose al nivel de Machu Picchu. Foto: Ruta del Barroco Andino.

En su interior se conservan dos órganos decorados considerados los más antiguos de América Latina, un artesonado mudéjar recubierto en pan de oro, profusa policromía, murales y lienzos de la Escuela Cusqueña, retablos de cedro y una portada bautismal (entrada principal de una iglesia, decorada especialmente para el bautismo) con inscripciones en cinco lenguas: latín, español, quechua, aimara y puquina.

Ahora, más personas se animarían a visitar esta infraestructura, ya que el anuncio de su máximo nivel de categoría turística marca un hito: un templo colonial, testimonio del mestizaje artístico y religioso andino-colonial, se convierte en un nuevo referente turístico internacional.

Trabajos realizados y retos

Desde 2008, la organización World Monuments Fund (WMF) Perú ha realizado trabajos de conservación en el templo, tanto en la infraestructura como en los elementos que se encontraban en su interior. El director ejecutivo de la fundación, Juan Pablo de la Puente, comentó a El Comercio que este reconocimiento representa un gran valor para todo el trabajo realizado por la administración del templo en la preservación de su historia y arte.

Indicó que aún existen retos por abordar, como fortalecer las acciones que eviten daños por futuros sismos. “Antes se tenía la categoría 2; ahora, con la categoría 4, esta iglesia es prioridad para recibir inversiones que ayuden a mantenerla en el tiempo”, agregó.

Este reconocimiento impulsa su valor histórico y artístico, fruto de años de conservación y del mestizaje cultural andino-colonial que alberga. Foto: Ruta del Barroco Andino.

Por su parte, Meritxell Oms, directora de la asociación Sempa —encargada de la gestión de la Ruta del Barroco Andino, que incluye otros tres templos además del de San Pedro Apóstol— explicó a El Comercio que este aumento de jerarquía muestra al Cusco como “un territorio cultural diverso, con opciones distintas al turismo arqueológico y natural, que suelen ser más ofrecidos y, por tanto, más conocidos”.

“Son templos vivos que cuidan y mantienen las tradiciones y manifestaciones culturales. Los criterios de jerarquización se basan en la singularidad, autenticidad, valor patrimonial, flujo de visitantes y potencial para atraer turismo internacional. Lo que se resguarda aquí no es solo un monumento, sino un espacio donde la memoria, la fe, el arte y la identidad dialogan e interactúan”, expresó.

El impacto

Postular a una jerarquización suele ser un trabajo arduo, pues implica recopilar mucha información y realizar labores de mantenimiento. La doctora en historia del arte e investigadora del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio de la Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú (UTEC), Diana Castillo, explicó a este Diario que esta parroquia tiene un valor significativo. Al haber sido construida con técnicas tradicionales por artistas criollos, los trabajos de conservación han requerido gran cuidado .

“La idea es que, ahora que se tiene esta jerarquía, se le dé al templo mucha mayor visibilidad. Es momento de posicionar la iglesia a un nivel turístico superior, para que las agencias de viajes comiencen a considerarla. Qué bueno que ya no sea solo Machu Picchu el que destaque”, señaló.

Con esta distinción, el templo se proyecta como un nuevo referente internacional y un motor para el turismo sostenible en el Cusco. Foto: Ruta del Barroco Andino.

La iglesia no solo es importante para la historia del arte peruano, sino también para el arte internacional . Ana Zabía de la Mata, directora de Proyectos de Patrimonio Cultural de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) de España, señaló que es la primera vez que se reconoce con esta categoría a un templo virreinal que cuenta con arqueología prehispánica . “Esta máxima distinción es un valor extraordinario que la hace destacar sobre las demás”, afirmó.

“La relevancia de la iglesia es internacional. Para nosotros, los españoles, tiene gran importancia porque es heredera de mucha tradición hispánica. Su impacto se observa no solo en el país, sino en el mundo. Además, si se promueve un turismo organizado y sostenible, se generará mucha riqueza. Desde España celebramos este logro para el Perú. Esperamos que, en un futuro, también sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco”, añadió.

En la infraestructura se conserva una portada bautismal, es decir, la entrada principal de la iglesia, decorada especialmente para el bautismo. Foto: Ruta del Barroco Andino.

Más allá de la denominación, para la antropóloga Elizabeth Kuon esta distinción refleja los valores intrínsecos de la parroquia, tanto por su historia como por su significado espiritual. “Es una simbiosis interesante entre la cultura y el arte europeo, que terminó fusionándose con el arte peruano. Además, refleja el paso del tiempo en distintos momentos del arte. Ojalá se impulse el turismo, porque tiene buenas oportunidades para crecer, ya que se encuentra en una vía por la que tanto bolivianos como argentinos pueden llegar fácilmente”, comentó.

Legado

El Comercio también conversó con Marcela Ganoza Temple, hija de Marcela Temple Seminario , destacada defensora del patrimonio cultural en el Perú y presidenta del Comité Peruano del World Monuments Fund (WMF). Ella fue quien inició los trabajos de mantenimiento del templo . “Me encuentro muy emocionada porque sé que esta jerarquización siempre fue el sueño de mi madre cuando decidió restaurar la iglesia”, expresó.

“Mi mamá se encargó de contactar a distintas empresas peruanas e internacionales para recolectar fondos y realizar los trabajos de restauración. Este es un logro que merece todo el equipo. Es exactamente lo que mi madre hubiera querido”, añadió.