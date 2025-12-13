Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Escucha la noticia

00:0000:00
El templo de Andahuaylillas: la historia de la joya de Cusco que alcanzó la máxima categoría como destino turístico
Resumen de la noticia por IA
El templo de Andahuaylillas: la historia de la joya de Cusco que alcanzó la máxima categoría como destino turístico

El templo de Andahuaylillas: la historia de la joya de Cusco que alcanzó la máxima categoría como destino turístico

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Machu Picchu ya no será el único destino turístico del Cusco con la máxima categoría otorgada por el Estado peruano. Ahora, el Templo San Pedro Apóstol de Andahuaylillas ha obtenido esta distinción, conocida como jerarquía cuatro. De este modo, el templo religioso se sitúa al mismo nivel que la ciudadela inca.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Mafia de cooperativas dejó la quiebra a pacientes con cáncer y ancianos #VideosEC #Pasaenlacalle
Hay cooperativas financieras confiables, hay otras que están en la mira por operaciones sospechosas, y hay un tercer grupo de cooperativas que han sido creadas exclusivamente para estafar a sus socios: les quitan todo el dinero hasta asegurarse de que no siquiera puedan pagarle a un abogado. Episodio 11 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio conducido por el periodista Juan Pablo León

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC