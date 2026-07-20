Han pasado seis días desde que los montañistas Freddy Mendoza, Alejandro Ugarte y Artidoro Salas se extraviaron en el nevado Huascarán, en el sector ubicado entre el Campo 1 y el Campo 2, conocido como “La Garganta”, donde se encontraron sus últimos rastros, a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar, en Áncash.

Los tres montañistas se extraviaron el lunes de esta semana y su último contacto se produjo la mañana del martes, cuando Alejandro Ugarte logró comunicarse por celular con su enamorada, Paola Chiappina, para alertarle que se encontraban perdidos.

Ayer, Chiappina brindó detalles sobre las labores de rescate y expresó su preocupación por la respuesta de las autoridades. “Nos están diciendo que no van a salir ahora. Entiendo si se trata del clima, pero el principal motivo es porque ya los dan por muertos y proponen que lo ideal es subir en una semana o hasta me dijeron que en agosto. Para ellos no hay apuro. Eso me lo han dicho en mi cara”, sostuvo.

Los andinistas se extraviaron la tarde del lunes y el último contacto que se tuvo con ellos fue la mañana del martes.

“Quiero que suban pensando que hay vida. Si al final es lo contrario, no importa, pero los queremos en tierra firme. No pueden asumir que ya no hay vida y mandar el rescate dentro de un mes. Entiendo si hay retrasos por temas climáticos, pero no me pueden decir que no porque asumen que ya están muertos”, añadió.

Chiappina también precisó que los drones profesionales que operan en la zona han sido contratados por la familia y que son ellos quienes están uniendo esfuerzos para encontrar a los montañistas. “Necesitamos gente que pueda aportar al rescate. No los abandonemos. Necesitamos montañistas que conozcan la ruta y se unan a un plan de rescate organizado”, agregó.

Rol del Estado

El gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Áncash, Gastone Rafael Macedo Menacho, informó a este Diario que se desplegaron helicópteros de la Policía Nacional del Perú y de la Fuerza Aérea del Perú para apoyar en la búsqueda.

“El comportamiento glaciar es muy complejo. Esperamos que la próxima semana, después de Fiestas Patrias, podamos instalar una mesa de trabajo. Nos ponemos en la posición de los familiares y entendemos su desesperación, pero también deben comprender que tanto la Fuerza Aérea como la Policía tienen protocolos que respetar”, precisó.

Se desplegaron helicópteros de la Policía Nacional del Perú y de la Fuerza Aérea del Perú.

El Comercio pudo constatar que ayer los helicópteros continuaron con las labores de búsqueda de los montañistas.

Último rastro

Uno de los últimos reportes llegó de parte de Beto Pinto, presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, quien viene liderando a rescatistas voluntarios. El especialista informó que se detectaron huellas con apoyo de un dron y que estas podrían conducir al paradero de los tres montañistas desaparecidos.

Estas huellas fueron ubicadas en el mismo sector de “La Garganta”. Cabe señalar que los rescatistas también han cuestionado el apoyo recibido por parte de la Policía Nacional del Perú.

Pedido de ayuda

Los familiares de los montañistas desaparecidos afirmaron que el jueves se paralizaron las labores de búsqueda, pero que ayer se reanudaron, aunque consideran que estas se vienen desarrollando de manera desorganizada. “Nos hemos unido para ver la posibilidad de traer un equipo especializado que pueda ayudar”, señalaron.

Los familiares de los montañistas impulsaron una campaña en redes sociales para solicitar apoyo y agilizar las labores de búsqueda.

Además, solicitaron el apoyo de las Fuerzas Armadas para que se sumen a la búsqueda mediante el traslado de alimentos, agua y medicinas para los rescatistas, con el objetivo de que puedan continuar con los trabajos.

También impulsaron una campaña en redes sociales para solicitar apoyo y agilizar las labores de búsqueda.