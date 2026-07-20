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Resumen

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Han pasado seis días desde que los montañistas Freddy Mendoza, Alejandro Ugarte y Artidoro Salas se extraviaron en el nevado Huascarán, en el sector ubicado entre el Campo 1 y el Campo 2, conocido como “La Garganta”, donde se encontraron sus últimos rastros, a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar, en Áncash.

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