Por Redacción EC

En la actualidad, contar con una vivienda propia o realizar ciertas remodelaciones son uno de los anhelos de muchos peruanos, por lo que, para lograrlo, es indispensable tener un crédito hipotecario o simplemente ahorrar durante un tiempo. En ese sentido, al momento de adquirir un departamento que se ajuste a sus necesidades y expectativas, muchas personas interesadas en proyectos inmobiliarios priorizan diversos factores. Así, un análisis de Insight Hunting SEO dio a conocer los principales criterios que consideran los usuarios al momento de elegir una casa en Lima, incluso por encima del precio y las facilidades de pago. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.