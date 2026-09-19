En la actualidad, contar con una vivienda propia o realizar ciertas remodelaciones son uno de los anhelos de muchos peruanos, por lo que, para lograrlo, es indispensable tener un crédito hipotecario o simplemente ahorrar durante un tiempo. En ese sentido, al momento de adquirir un departamento que se ajuste a sus necesidades y expectativas, muchas personas interesadas en proyectos inmobiliarios priorizan diversos factores. Así, un análisis de Insight Hunting SEO dio a conocer los principales criterios que consideran los usuarios al momento de elegir una casa en Lima, incluso por encima del precio y las facilidades de pago. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PRIORIZAN LOS USUARIOS ANTES DE ELEGIR UNA VIVIENDA EN LIMA?

A través de un estudio realizado por Insight Hunting SEO para el proyecto Elant, compartido por Andina, se analizaron 684 520 perfiles que buscaron en internet proyectos inmobiliarios en Lima Centro entre enero de 2025 y agosto de 2026. De acuerdo con el informe, la ubicación y la conectividad se posicionan como los principales criterios de decisión, al concentrar el 34,5 % de las preferencias. Inclusive, entre los atributos de estos factores, el 82,3 % prioriza la cercanía al trabajo y el 74,1 % el acceso a avenidas principales de la capital.

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Asimismo, esta prioridad también influye en la elección del tamaño de la vivienda: el 68,7 % de los consultados optaría por una mejor ubicación, incluso si ello implica elegir un inmueble con menor metraje. En tanto, el 72,4 % aceptaría un departamento más pequeño a cambio de contar con áreas comunes de mayor calidad, lo que refleja una preferencia por espacios compactos y funcionales. Finalmente, otros criterios considerados por los usuarios son el precio y las facilidades de pago, con un 28,2 %; la distribución y funcionalidad, con un 15,8 %; las áreas comunes, con un 12,4 %; y el metraje, con un 9,1 %.

¿QUÉ DISTRITO DE LIMA TIENE LA VIVIENDA MÁS BARATA?

A través de una investigación de mercado realizado por Urbania, compartido por Infobae, sostiene que las viviendas en la capital continúa con una tendencia moderada al alza este 2026. Es decir, el precio promedio de venta de estos inmuebles alcanzó los S/6 886 por metro cuadrado en abril, lo que representa un aumento mensual de 0,3 %. No obstante, el estudio del mercado inmobiliario precisó que el distrito de San Martín de Porres, ubicado en la zona norte de Lima Metropolitana, registra el precio más económico, con aproximadamente S/2 956 por metro cuadrado.

De esta manera, esta comuna se encuentra entre los más atractivos por la ciudadanía que busca adquirir su primer predio. Por su parte, los otros distritos con mayor valorización inmobiliaria figuran San Isidro, que encabeza la lista con un precio promedio de S/9 268 por metro cuadrado, seguido por Barranco con S/9 169 y Miraflores con S/8 831. Es importante mencionar que, el informe indicó que los lugares con los precios más accesibles se encuentra el Callao, con S/3 163 por metro cuadrado; Los Olivos, con S/3 488; y San Juan de Miraflores, con S/3 783, conforme comparte Infobae.