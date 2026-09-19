¿Qué dice la psicología sobre las personas que comen mirando una serie en el celular o la TV? | Foto: Magnific
¿Qué dice la psicología sobre las personas que comen mirando una serie en el celular o la TV? | Foto: Magnific
Por Redacción EC

Una serie de televisión, un video en el celular o el recorrido por redes sociales suelen convertirse en compañía durante la hora de comer. Para muchas personas, encender una pantalla mientras desayunan, almuerzan o cenan se ha vuelto una costumbre tan automática que pocas veces se detienen a pensar en cómo puede influir en ese momento. La psicología de la alimentación ha puesto atención en este comportamiento y ha analizado qué ocurre cuando la comida comparte protagonismo con otro estímulo que concentra nuestra atención. A partir de distintos estudios, los investigadores han observado aspectos relacionados con la percepción de hambre, saciedad, memoria y cantidad de alimentos consumidos. Descubre qué dice la psicología sobre este hábito y qué encontraron las investigaciones realizadas al respecto.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.