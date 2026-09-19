Una serie de televisión, un video en el celular o el recorrido por redes sociales suelen convertirse en compañía durante la hora de comer. Para muchas personas, encender una pantalla mientras desayunan, almuerzan o cenan se ha vuelto una costumbre tan automática que pocas veces se detienen a pensar en cómo puede influir en ese momento. La psicología de la alimentación ha puesto atención en este comportamiento y ha analizado qué ocurre cuando la comida comparte protagonismo con otro estímulo que concentra nuestra atención. A partir de distintos estudios, los investigadores han observado aspectos relacionados con la percepción de hambre, saciedad, memoria y cantidad de alimentos consumidos. Descubre qué dice la psicología sobre este hábito y qué encontraron las investigaciones realizadas al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE COMEN FRENTE A UNA PANTALLA?

La psicología de la alimentación ha estudiado este comportamiento desde la relación entre atención y consumo. Una investigación publicada en 2006 en el British Journal of Nutrition comparó a personas que comían mientras jugaban en una computadora con otras que lo hacían sin una actividad adicional. Los participantes que estaban distraídos experimentaron cambios menores en la sensación de plenitud y en las ganas de continuar comiendo.

La televisión también fue analizada en investigaciones posteriores. Un estudio publicado en Appetite en 2014 observó que las participantes consumían más alimentos mientras miraban TV y mostraban una menor sensibilidad frente a las señales internas relacionadas con el hambre y la saciedad. A su vez, una investigación de 2013, publicada en la misma revista y realizada con 81 participantes, encontró una mayor ingesta cuando la comida estaba acompañada por una pantalla, según informa la plataforma web de Radio Mitre.

(Foto: Pixabay)

¿POR QUÉ UNA PANTALLA PUEDE CAMBIAR LA FORMA EN QUE PERCIBIMOS LA SACIEDAD?

Para saber cuándo dejar de comer, el organismo procesa señales relacionadas con el sabor, el olor, la textura, la sensación de llenura y la satisfacción. Sin embargo, cuando la atención se concentra en una serie, un video o las redes sociales, estos estímulos pueden quedar en segundo plano.

La alimentación puede volverse más automática y la persona podría registrar menos el ritmo de los bocados o las sensaciones corporales. En esas circunstancias, algunas señales externas pueden adquirir mayor peso, como terminar lo servido o esperar hasta que concluya un episodio.

Aun así, esto no significa que mirar una pantalla provoque necesariamente un consumo excesivo, pues el efecto depende de cada situación y del tipo de distracción.

¿COMER DISTRAÍDO PUEDE INFLUIR EN LO QUE HACEMOS DESPUÉS?

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2013 en el American Journal of Clinical Nutrition reunió 24 estudios sobre atención, memoria y distracción. El análisis relacionó comer distraído con una mayor ingesta inmediata y con un efecto posterior vinculado al recuerdo de lo consumido.

Una posible explicación es que prestar poca atención durante la comida dificulta recordar con claridad qué y cuánto se comió. En 2024, un experimento con 137 participantes evaluó un breve ejercicio de atención plena. Aunque aumentó la conciencia durante la comida, no redujo significativamente la cantidad ingerida.

Por ello, los especialistas plantean probar algunas comidas sin dispositivos y observar con mayor atención el ritmo y las sensaciones corporales.

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