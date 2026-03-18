Gran parte de la costa peruana, desde Lima hasta Tacna, registrará temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, con picos de hasta 35 °C, e incluso 37 °C en algunas localidades, desde este miércoles 18 hasta el viernes 20 de marzo, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Según el pronóstico, la costa centro presentará temperaturas máximas entre 30 °C y 32 °C, mientras que en la costa sur los valores oscilarán entre 30 °C y 35 °C. En ciudades como Huacho, Huaral y San Vicente de Cañete se esperan registros de hasta 31 °C y 32 °C.

La región Ica será una de las más afectadas. En la ciudad de Ica se prevén temperaturas de hasta 36 °C este miércoles, con cielo despejado en la mañana y presencia de nubes dispersas por la tarde, además de incremento de la temperatura diurna y viento moderado. Para el jueves 19 y viernes 20, los valores máximos se mantendrán entre 35 °C y 36 °C.

Costa del Perú afrontará calor extremo de hasta 35 °C entre el 18 y 20 de marzo. (Foto: Andina)

En localidades como Nasca y Ocucaje se estiman temperaturas entre 35 °C y 36 °C durante los tres días, mientras que en Palpa se alcanzarían hasta 37 °C. Precisamente, Ocucaje registraría los valores más altos: 37 °C el miércoles, 36 °C el jueves y nuevamente 37 °C el viernes.

En Arequipa, las zonas costeras como Camaná, Majes, Mollendo, Aplao y Atico presentarán temperaturas cercanas a los 29 °C. En tanto, en Moquegua y Tacna los valores oscilarán entre 28 °C y 29 °C.

El Senamhi también advirtió que este evento afectará a localidades de la sierra norte y centro, con temperaturas entre 24 °C y 32 °C, y a la sierra sur, donde se prevén valores de entre 27 °C y 30 °C.

Intenso calor afectará la costa y sierra: más de 30 °C y alta radiación UV hasta el viernes. (Foto: Andina)

Las regiones en alerta incluyen Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna, además de la Provincia Constitucional del Callao.

El organismo indicó que la escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV), mientras que se esperan ráfagas de viento de hasta 35 km/h, principalmente durante las tardes.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población usar protector solar, sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, así como evitar la exposición directa al sol en horas de mayor intensidad. También sugirió ingerir abundante líquido, utilizar ropa de colores claros y mantener ventilados los ambientes.

Finalmente, el Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que se mantiene el monitoreo permanente de las regiones afectadas y la coordinación con autoridades locales para atender posibles impactos de este fenómeno meteorológico.

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