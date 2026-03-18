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Senamhi alerta por altas temperaturas en Lima y sur del país: picos llegarán a 37 °C. (Foto: Andina)
Senamhi alerta por altas temperaturas en Lima y sur del país: picos llegarán a 37 °C. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Gran parte de la costa peruana, desde Lima hasta Tacna, registrará temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, con picos de hasta 35 °C, e incluso 37 °C en algunas localidades, desde este miércoles 18 hasta el viernes 20 de marzo, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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