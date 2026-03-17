El Ministerio de Educación (Minedu) anunció tras el inicio del Año Escolar 2026 la instalación de botones de pánico en 40 colegios de Lima Metropolitana ante el incremento de las amenazas de extorsión.

El sector educación, que destinó 296 millones de soles para el mantenimiento de locales escolares este año, busca con esta medida técnica reforzar la seguridad en los planteles identificados como zonas de riesgo por la Policía Nacional del Perú (PNP), la cual ha informado sobre el despliegue de 21 mil agentes para resguardar la seguridad en colegios.

La disposición de seguridad se suma a la alerta emitida hoy por la Dirección General de Infraestructura Educativa del Minedu, la cual revela que el 48 % de las escuelas estatales (26,692 locales) a nivel nacional presentan daños estructurales.

Los alumnos regresaron a las aulas para iniciar el Año Escolar 2026. (Foto: Andina)

Según inspecciones de la Contraloría General de la República, existen 780 colegios con grietas o fallas en su construcción que comprometen la seguridad de los estudiantes en sus aulas.

Inversión del Minedu en el sector para el Año Escolar 2026

El Minedu aseguró que ha destinado 296 millones de soles para el mantenimiento preventivo de los locales escolares a nivel nacional y se invirtieron 42 millones de soles adicionales para la adquisición y distribución gratuita de materiales educativos en diversas lenguas originarias.

Los alumnos regresaron a las aulas para iniciar el Año Escolar 2026. (Foto: Andina)

El proceso educativo para este periodo cuenta con la contratación de más de 140,000 docentes y 9,000 auxiliares. El Minedu ha establecido que el año se organice en cuatro bloques pedagógicos, alternados con semanas de gestión destinadas a la capacitación docente y planificación institucional,. Para asegurar la continuidad del servicio, las autoridades educativas mantienen el monitoreo en regiones para atender requerimientos de mantenimiento ante eventuales contingencias climáticas.