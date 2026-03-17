Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los alumnos regresaron a las aulas para iniciar el Año Escolar 2026. (Foto: Andina)
Los alumnos regresaron a las aulas para iniciar el Año Escolar 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció tras el inicio del Año Escolar 2026 la instalación de botones de pánico en 40 colegios de Lima Metropolitana ante el incremento de las amenazas de extorsión.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.