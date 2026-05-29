El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Víctor Manuel Bravo Pérez, venezolano de 20 años, acusado de agredir salvajemente a una menor de cinco años en la vía pública, el pasado lunes 24 de mayo en el distrito de San Martín de Porres. Por este hecho, es investigado por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

La investigación está a cargo de la fiscal provincial Beatriz Monroy Castillo, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Norte, quien sustentó la medida con diversos elementos de convicción, entre ellos la denuncia policial, el acta de intervención, el certificado médico legal de la víctima, testimonios y las imágenes de cámaras de seguridad, entre otros.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que la menor paseaba junto a sus padres a bordo de su patineta, cerca del colegio Santo Domingo El Predicador, en el sector Los Jardines de Naranjal, situado en el límite de los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos.

En cuestión de segundos, apareció el investigado, quien, “sin mediar palabras y con un desprecio total de la vida humana, propinó una patada con fuerza desproporcional a la víctima en la cabeza, provocando que impacte contra el suelo”.

Asimismo, la Fiscalía precisó que los padres auxiliaron a su hija e intentaron ahuyentar al imputado. “No obstante, el sujeto habría intentado continuar con la agresión, lo que fue advertido por los moradores, quienes intervinieron y lograron reducirlo. Posteriormente, el extranjero fue trasladado a un centro médico, donde personal policial se constituyó para detenerlo”, indicó.