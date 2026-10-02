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¿Cuándo el ciudadano sentirá que la justicia realmente funciona?

“El ciudadano está cansado de escuchar quién tiene la culpa. Quiere saber quién resolverá el problema”.

    Roxana Rocha Gallegos
    Por

    Diputada por Renovación Popular

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Hace unos días, los peruanos fuimos testigos de un nuevo enfrentamiento público entre autoridades del Estado. Tras el discurso de la presidenta Keiko Fujimori ante las Naciones Unidas, referido a los procesos contra militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó sus afirmaciones y pidió que se retractara. Pero discutir quién tuvo la razón sería perder de vista el verdadero problema.

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