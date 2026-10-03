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Dueños de papel

“La propiedad que no se puede recuperar no es propiedad. Es apenas un recuerdo con escritura pública”.

    Wilber Medina
    Por

    Abogado

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Un país donde el que no paga vive mejor que el propietario no tiene un problema de vivienda; tiene un problema de justicia". Foto: GEC.
    "Un país donde el que no paga vive mejor que el propietario no tiene un problema de vivienda; tiene un problema de justicia". Foto: GEC.

    En mi oficina hay una silla que ya conoce la historia de memoria. En ella se sientan propietarios que alquilaron un departamento para completar la pensión, o que heredaron un terreno y un día lo encontraron invadido. Todos me hacen la misma pregunta: “Doctor, ¿cuándo recupero lo mío?”. Y a mí me toca la parte ingrata del oficio: decirles la verdad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.