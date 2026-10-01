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La ciudad antes que la vivienda

“El Estado no necesita convertirse en constructor para cumplir un papel determinante. Puede anticipar infraestructura, planificar, establecer reglas claras y financiar mecanismos de garantía”.

    Víctor Gálvez
    Por

    Director Andiamo Inmobiliaria

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    Resumen

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    "En lugar de esperar que la ciudad aparezca para después llevarle infraestructura, debemos anticipar hacia dónde crecerá y preparar esas zonas antes de que sean ocupadas". (Foto: Archivo GEC)
    "En lugar de esperar que la ciudad aparezca para después llevarle infraestructura, debemos anticipar hacia dónde crecerá y preparar esas zonas antes de que sean ocupadas". (Foto: Archivo GEC)

    Cuando hablamos del déficit habitacional en el Perú, la primera reacción suele ser pensar que necesitamos construir muchas más viviendas. Y es cierto. Tenemos una brecha cercana a 1,9 millones de viviendas y una producción formal que llega, como máximo, a unas 50.000 unidades al año.

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