Resumen
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Un sismo de magnitud 3.7 se registró en la noche de este jueves 28 de mayo en la ciudad de Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales.
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