Un sismo de magnitud 3.7 se registró en la noche de este jueves 28 de mayo en la ciudad de Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte de esa entidad, el temblor ocurrió a las 7:43 p.m. y su epicentro se localizó en el mar, a 15 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

Asimismo, detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 51 kilómetros, y una intensidad máxima de III en Chilca.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0319

Fecha y Hora Local: 28/05/2026,19:43:03

Magnitud: 3.7

Profundidad: 51 km

Latitud: -12.64

Longitud: -76.79

Intensidad: III Chilca

Referencia: 15 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/wdQ4iQPE1v — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 29, 2026

Hasta el momento las autoridades locales y de Defensa Civil no han reportado daños personales ni materiales después de ocurrido el movimiento telúrico.

Mochila de emergencia

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.