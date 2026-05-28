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Sismo con epicentro en Cañete se sintió en Lima este jueves 28 de mayo. (Foto: IGP)
Sismo con epicentro en Cañete se sintió en Lima este jueves 28 de mayo. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.7 se registró en la noche de este jueves 28 de mayo en la ciudad de Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales.

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