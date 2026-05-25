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Sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Chile se sintió en Tacna. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Chile se sintió en Tacna. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 6.5 se registró a las 4:52 p. m. de este lunes 25 de mayo en la ciudad de Tacna, ubicada al sur del Perú, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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