Un sismo de magnitud 6.5 se registró a las 4:52 p. m. de este lunes 25 de mayo en la ciudad de Tacna, ubicada al sur del Perú, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El epicentro del sismo se localizó a 240 kilómetros al sur de Tacna, en la costa, con una profundidad de 129 kilómetros y una intensidad de grado III.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0312

Fecha y Hora Local: 25/05/2026,16:52:44

Magnitud: 6.5

Profundidad: 129 km

Latitud: -20.17

Longitud: -70.10

Intensidad: III Tacna

Referencia: 240 km al S de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/FeUX1HrTpt — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 25, 2026

Según informó el corresponsal de Canal N, el temblor causó susto en la población, que salió rápidamente a las calles como medida de precaución. No se han reportado daños.

Ante la ocurrencia de este tipo de eventos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recordó la importancia de contar con herramientas de prevención en el hogar.

En ese sentido, la institución detalló que las familias deben estructurar un Plan Familiar de Emergencia que contemple elementos básicos de supervivencia, como alimentos no perecederos, agua embotellada, prendas de abrigo y un botiquín de primeros auxilios.

#Sismo de magnitud 6.5 registrado hace instantes, con epicentro en Chile, y de referencia a 240 km al S de Tacna, Tacna-Tacna, fue percibido leve por la población. Monitoreo continúa en zonas vulnerables. | @indeciperu pic.twitter.com/sPoJTGJmgt — COEN - INDECI (@COENPeru) May 25, 2026

El organismo técnico del Estado también reiteró a la ciudadanía que los movimientos telúricos no se pueden predecir, por lo que instó a la población a ignorar los contenidos falsos que circulan en las redes sociales.

Hasta el momento no se han reportado heridos, fallecidos ni daños en infraestructuras. A su vez, la Dirección de Hidrografía de la Marina aún no ha determinado si el sismo representa algún riesgo de tsunami.

Mochila de emergencia

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.