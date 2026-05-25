Vehículos fueron captados circulando y estacionándose en la Costa Verde, a la altura del distrito de San Miguel, donde se han instalado bloques de concreto en el carril lateral de la vía rápida. Estas estructuras son utilizadas como espacios de estacionamiento durante conciertos y eventos realizados en Arena 1, pese a que en la zona el límite de velocidad alcanza los 80 kilómetros por hora.

La situación ha despertado preocupación entre vecinos y conductores debido al riesgo de accidentes de tránsito en una vía de alta circulación. Hasta el momento, no se ha confirmado si los bloques fueron colocados por la Municipalidad Metropolitana de Lima o por la Municipalidad de San Miguel.

Costa Verde bajo alerta: estacionamientos improvisados cerca de Arena 1 preocupan por seguridad vial. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

En redes sociales circularon videos en los que se observa cómo algunas personas aprovechan un hueco en la malla de seguridad ubicada bajo el acantilado para permitir el ingreso de cientos de vehículos durante eventos masivos en la zona. Las imágenes muestran largas filas de autos utilizando el área como estacionamiento improvisado.

Municipalidad de San Miguel se pronuncia sobre la situación

Ante las denuncias, la Municipalidad de San Miguel emitió un comunicado señalando que, “ni bien se percataron de esto se acercaron fiscalizadores de tránsito para retirarlos”. Sin embargo, vecinos aseguran que esta situación se repite cada fin de semana cuando se realizan conciertos o actividades masivas en Arena 1 y Costa 21.

Además, usuarios cuestionaron que, pese a la presencia de una caseta de serenazgo en la zona, continúe el ingreso de vehículos y el uso irregular de estos espacios como estacionamiento.

Advierten riesgo ante eventos masivos

La polémica se suma al informe emitido a inicios de mayo por la Marina de Guerra del Perú, el cual advirtió sobre un posible riesgo mayor en la zona debido a la cantidad de personas que se congregan en ambos centros de espectáculos.

San Miguel: bloques de concreto en la Costa Verde generan alerta por posible accidente de tránsito. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Según el reporte, elaborado con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), existe preocupación por la inestabilidad del suelo en el área y por las consecuencias que podría generar un sismo durante un evento con gran concentración de público.

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