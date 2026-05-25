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Costa Verde: Usan acantilados como estacionamiento durante conciertos. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Costa Verde: Usan acantilados como estacionamiento durante conciertos. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Por Redacción EC

Vehículos fueron captados circulando y estacionándose en la Costa Verde, a la altura del distrito de San Miguel, donde se han instalado bloques de concreto en el carril lateral de la vía rápida. Estas estructuras son utilizadas como espacios de estacionamiento durante conciertos y eventos realizados en Arena 1, pese a que en la zona el límite de velocidad alcanza los 80 kilómetros por hora.

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