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Manuel Quinde sería el proveedor de armas a la organización criminal ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’, responsable del atraco. Foto: Violeta Ayasta/composición GEC
Manuel Quinde sería el proveedor de armas a la organización criminal ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’, responsable del atraco. Foto: Violeta Ayasta/composición GEC
Por Redacción EC

Manuel Quinde, uno de los involucrados en el millonario robo de dos lingotes de oro en la Costa Verde, San Miguel, cumplirá 28 meses de prisión preventiva, mientras duren las investigaciones. Así lo dispuso el Poder Judicial, a pedido de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3).

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