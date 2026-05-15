Manuel Quinde, uno de los involucrados en el millonario robo de dos lingotes de oro en la Costa Verde, San Miguel, cumplirá 28 meses de prisión preventiva, mientras duren las investigaciones. Así lo dispuso el Poder Judicial, a pedido de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3).

Según el Ministerio Público (MP), Quinde sería una pieza clave en la capacidad armamentista de la banda criminal ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’. Puesto que él sería el encargado de proveer las armas que usan en sus fechoría .

“El procesado también tendría el rol de apoyo logístico a la red criminal. Según las indagaciones, también habría conducido uno de los vehículos que intervino en el robo de oro en San Miguel”, detalló el MP.

Por esa razón, la Fiscalía investiga al detenido “por los delitos de robo agravado con el agravante de pertenecer a una organización criminal, tenencia ilegal de armas y otros”.

Según la tesis fiscal, Quinde era el encargado de suministrar el armamento utilizado por la red delictiva para ejecutar sus operaciones de alto impacto.

Policía Nacional detiene a 8 de la banda Los injertos de Callao y Ventanilla involucrados en el robo de los lingotes de oro en la Costa Verde. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

Robo lingote de oro: ¿quiénes son los Injertos del Callao y Ventanilla?

Según la tesis fiscal, el atracó ocurrió alrededor de las 8:30 a.m. en la subida Escardó, en la Costa Verde. La banda criminal ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’ usaban chalecos antibalas y armamento de largo alcance.

El grupo de doce delincuentes detuvo a tres vehículos que transportaban el cargamento de oro.

El robo ocurrió a plena luz del día del último domingo 22 de marzo; y semanas después, efectivos de la Policía Nacional (PNP), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron un megaoperativo que permitió a ocho miembros de la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla .

De acuerdo a la Fiscalía, los miembros de esta banda, que opera desde mayo de 2025, estarían vinculados al homicidio de cuatro personas, testigos de sus operaciones delictivas y habrían sido silenciadas para que no los delaten.

Con la reciente medida judicial, Quinde permanecerá recluido mientras continúan las diligencias para determinar la responsabilidad de todos los integrantes de la red.