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Lima soporta ola de calor nocturna en pleno otoño. (Foto: Composición: Pexels / Freepik)
Lima soporta ola de calor nocturna en pleno otoño. (Foto: Composición: Pexels / Freepik)
Por Redacción EC

Lima atraviesa una inusual ola de calor nocturna en plena temporada de otoño, situación que ha generado incomodidad entre los ciudadanos. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que varios distritos de la capital registraron temperaturas mínimas por encima de lo habitual para esta época del año.

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