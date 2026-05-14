Lima atraviesa una inusual ola de calor nocturna en plena temporada de otoño, situación que ha generado incomodidad entre los ciudadanos. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que varios distritos de la capital registraron temperaturas mínimas por encima de lo habitual para esta época del año.

A través de la cuenta oficial en X, Senamhi indicó que las elevadas temperaturas nocturnas se sienten especialmente en distritos de Lima Oeste.

“El Callao reportó una temperatura mínima de 21,3 °C, lo que representa una anomalía diaria de +3,8 °C, valor que no se registraba desde 2023, durante el desarrollo de El Niño Costero”, indicó el organismo.

📣🌡️#ElDato Distritos de Lima Oeste registraron ola de calor nocturna . Hoy, el Callao reportó una temperatura mínima de 21,3 °C, lo que representa una anomalía diaria de +3,8 °C, valor que no se registraba desde 2023, durante el desarrollo de El Niño Costero. — Senamhi (@Senamhiperu) May 12, 2026

Asimismo, el lunes 11 de mayo, la estación del distrito de Jesús María alcanzó 28,1 grados, clasificándose como un “día extremadamente cálido”, con una anomalía diaria de +5,8 °C. Este valor no se registraba desde El Niño del 2017, según indicó Senamhi.

Por su parte, en una entrevista para RPP, la especialista del Senamhi Angie Flores sostuvo que este comportamiento climático responde a la escasa cobertura nubosa y al incremento de la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana.

Otro de los factores vinculados a este fenómeno sería la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur.

Lima atraviesa una inusual ola de calor nocturna en plena temporada de otoño. (Foto: Andina)

“Esto, pues, genera el incremento de la velocidad de los vientos y, pues, se presenta justamente con presencia de niebla, neblina en primeras horas de la mañana”, dijo la especialista.

Además, señaló que se tiene un sistema que se denomina subsidencia, es decir que los vientos descienden y, al descender, ayuda justamente a disipar la nubosidad que se pueda formar a niveles más bajos, a nivel medio.

Los distritos como La Molina y Carabayllo reportaron una temperatura de hasta 29 y 30 grados, respectivamente. Esas son condiciones ajenas al otoño en que se presenta este año.

Senamhi advirtió que las temperaturas cálidas por las noches persistirán durante los próximos días. (Foto: @Freepick)

Senamhi también advirtió que las temperaturas cálidas persistirán durante los próximos días. “La temperatura del mar se está calentando en estos últimos días, (lo que) apoya justamente a que no desciendan tan bruscamente las temperaturas nocturnas”, indicó