Aunque el calendario dice que el invierno se acerca, Lima se prepara para una temporada insólita donde el frío brillará por su ausencia. El invierno de 2026 en la capital no se desarrollaría bajo las condiciones habituales que los ciudadanos suelen experimentar cada año debido a la persistencia del Fenómeno del Niño Costero. Según las proyecciones técnicas del Senamhi y expertos climáticos, la presencia de masas de agua cálida en el océano impedirá el descenso térmico habitual, extendiendo una sensación de calor que podría prolongarse incluso hasta los primeros meses del próximo año. Ante este panorama de anomalías térmicas que ya superan en cinco grados los promedios históricos, es fundamental comprender cómo este comportamiento atmosférico no solo transformará el clima cotidiano de los limeños, sino que también plantea serios desafíos para la economía nacional y la salud ambiental.

¿HARÁ FRÍO EN LIMA DURANTE EL INVIERNO 2026?

De acuerdo con el Senamhi y especialistas como Abraham Levy, la respuesta es negativa. Lima experimentará un otoño e invierno con temperaturas que excederán los registros históricos debido a la anomalía térmica del mar. El proceso de enfriamiento ambiental se ha visto bloqueado por el exceso de calor acumulado en el litoral, lo que garantiza un trimestre (mayo-junio-julio) con condiciones predominantemente cálidas.

Aunque ocurrirán episodios aislados de ráfagas de viento o días con mayor cobertura nubosa, la tendencia general apunta a que los valores máximos y mínimos se situarán por encima de lo normal, con distritos capitalinos que podrían alcanzar picos de hasta 30°C.

(Foto: El Comercio)

¿CUÁL ES LA RAZÓN DETRÁS DEL CALOR ATÍPICO EN LA COSTA PERUANA?

La causa principal es la presencia activa de El Niño Costero, un fenómeno que altera el equilibrio térmico habitual mediante un proceso de calentamiento en cadena:

Mar caliente: El ingreso de aguas cálidas eleva la temperatura del océano hasta 6°C por encima de lo habitual.

El ingreso de aguas cálidas eleva la temperatura del océano hasta 6°C por encima de lo habitual. Transferencia de calor: La brisa marina arrastra ese exceso de temperatura hacia la costa, calentando el aire de la ciudad.

La brisa marina arrastra ese exceso de temperatura hacia la costa, calentando el aire de la ciudad. Sin alivio nocturno: Este aire cálido impide que las temperaturas bajen al anochecer, eliminando la sensación de frío invernal.

Este aire cálido impide que las temperaturas bajen al anochecer, eliminando la sensación de frío invernal. Debilitamiento de barreras naturales: Factores como el arribo de ondas Kelvin y la pérdida de fuerza del Anticiclón del Pacífico Sur permiten que El Niño Costero consolide estas condiciones cálidas en toda la costa.

¿DE QUÉ MANERA AFECTA ESTE CALENTAMIENTO A LA ECONOMÍA DEL PAÍS?

La falta de temperaturas bajas no es solo un tema de comodidad, sino un problema grave para sectores productivos estratégicos:

Impacto en la pesca: La anchoveta huye hacia aguas más profundas y frías, lo que paraliza las capturas y afecta la industria.

La anchoveta huye hacia aguas más profundas y frías, lo que paraliza las capturas y afecta la industria. Crisis en la agroexportación: Cultivos como arándanos, uvas y paltas no logran florecer sin temperaturas bajas, interrumpiendo la cadena de producción.

Cultivos como arándanos, uvas y paltas no logran florecer sin temperaturas bajas, interrumpiendo la cadena de producción. Riesgos sanitarios: El calor y la humedad elevados favorecen la aparición de plagas y enfermedades en cultivos de la costa peruana.

¿HASTA CUÁNDO SE EXTENDERÁ LA ALERTA POR EL NIÑO COSTERO?

El panorama a largo plazo no muestra un alivio inmediato. El ENFEN ha señalado que el Niño Costero podría mantenerse activo, aunque sea de forma leve, hasta el primer mes de 2027. Sin embargo, hay una alerta especial para los meses de junio y julio de 2026, periodo en el que el fenómeno podría intensificarse y pasar de una magnitud débil a una moderada. Esto se suma a la vigilancia en el Pacífico Central, donde se espera que las condiciones evolucionen hacia un evento de El Niño global hacia finales de este año, según informa Infobae.

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