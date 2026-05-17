Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, es normal que sintamos un deseo casi incontrolable de comer platos más calientes, pesados y dulces. Muchos creemos que es el cuerpo el que nos pide comida extra para combatir el frío, pero la realidad es que nuestras necesidades de energía no cambian tanto como pensamos, especialmente si pasamos el día en lugares con calefacción. Este fenómeno es en realidad una mezcla de nuestras costumbres, nuestras emociones y una antigua memoria de supervivencia que nos impulsa a buscar confort en la comida. Sin embargo, este cambio de hábitos, sumado a que nos movemos menos por el clima, es lo que realmente causa esos kilos de más al final de la temporada. Descubre cómo mantener tu peso ideal sin tener que pasar frío ni hambre durante los meses de invierno.

¿CÓMO EVITAR EL AUMENTO DE PESO EN INVIERNO?

La clave no es dejar de comer, sino cambiar la forma en que preparamos los alimentos para que nos den calorcito sin excedernos en las calorías. Expertas en Nutrición explican que podemos seguir disfrutando de platos reconfortantes si somos inteligentes al elegir los ingredientes.

Vegetales calientes: La licenciada María Eugenia Castro aconseja cambiar las ensaladas por vegetales al horno, en tortillas, suflés o salteados para seguir recibiendo nutrientes sin sentir frío.

La licenciada María Eugenia Castro aconseja cambiar las ensaladas por vegetales al horno, en tortillas, suflés o salteados para seguir recibiendo nutrientes sin sentir frío. Sopas contundentes: Para que una sopa sea un plato principal y no solo una entrada, la licenciada Laura Romano indica que debe llevar proteínas (como huevo o pollo) y carbohidratos (como arroz o fideos).

Para que una sopa sea un plato principal y no solo una entrada, la licenciada Laura Romano indica que debe llevar proteínas (como huevo o pollo) y carbohidratos (como arroz o fideos). Alimentos que provoquen más saciedad: Castro recomienda incluir proteínas magras y legumbres en cada comida para evitar el hambre constante, además de preferir carbohidratos de calidad como avena, papa o arroz integral.

Castro recomienda incluir proteínas magras y legumbres en cada comida para evitar el hambre constante, además de preferir carbohidratos de calidad como avena, papa o arroz integral. Frutas accesibles: Mantener las frutas fuera de la heladera facilita su consumo diario al estar a temperatura ambiente, según sugiere Castro.

Mantener las frutas fuera de la heladera facilita su consumo diario al estar a temperatura ambiente, según sugiere Castro. Evitar ultraprocesados: Es fundamental no caer en el consumo excesivo de snacks, galletitas o panificados industriales, productos que la experta Castro pide limitar para no perder el control de la dieta.

(Foto: Facebook)

¿QUÉ DEBEMOS HACER CON LA BEBIDA Y EL EJERCICIO?

En invierno nos da menos sed y nos dan más ganas de quedarnos sentados o acostados. Esa combinación es la receta perfecta para subir de peso, por eso hay que prestar atención a estos dos puntos.

En cuanto a la hidratación, María Eugenia Castro señala que: “No descuidar la hidratación: además del agua, pueden incorporarse infusiones calientes como té, café o mate”. Laura Romano está de acuerdo, pero advierte que es mejor no usar azúcar para no sumar calorías que no necesitamos, e intentar no pasarse con el edulcorante para no acostumbrarnos tanto al sabor dulce.

Finalmente, ambas nutricionistas insisten en que lo más importante es no dejar de moverse. Como solemos estar más quietos en los meses fríos, es clave “sostener la actividad física de manera regular”.

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¿POR QUÉ EL FRÍO GENERA MÁS APETITO?

El aumento del apetito durante el invierno no responde únicamente a una necesidad biológica. Laura Romano señaló que el frío puede elevar ligeramente el gasto energético, pero aclaró que este cambio suele ser menor en personas que pasan gran parte del tiempo en lugares cerrados y calefaccionados.

Asimismo, indicó que factores emocionales y culturales también influyen en la elección de alimentos más calóricos. “No se come solo por hambre. Comemos por placer, por costumbres, por emociones y por vida social”, afirmó en diálogo con Infobae.

Por su parte, Castro sostuvo que el organismo tiende a buscar preparaciones que generen bienestar y sensación de saciedad, lo que lleva a muchas personas a preferir guisos, chocolates, pastas o panificados durante los meses fríos.

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