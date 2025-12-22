El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que, entre este lunes y el viernes 26 de diciembre, las noches en la franja costera del país presentarán temperaturas más bajas de lo habitual, una situación que afectará principalmente a las regiones ubicadas entre La Libertad e Ica.

Según explicó la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, la disminución térmica se percibirá sobre todo en horas nocturnas y al amanecer, con una sensación de frío más marcada en los distritos cercanos al mar.

Durante el día, en cambio, no se descarta la presencia de periodos de sol, especialmente al mediodía y por la tarde.

De acuerdo con Andina, especialistas del Senamhi atribuyeron este comportamiento del clima a la combinación de aguas frías frente al litoral peruano. A ello se suma la persistencia de vientos del sur, factores que favorecen el incremento de la nubosidad y las bajas temperaturas en las primeras horas del día.

En su pronóstico, el organismo indicó que las temperaturas mínimas nocturnas se ubicarían entre los 13 °C y 16 °C en La Libertad. En Áncash y Lima, los valores oscilarían entre 14 °C y 17 °C, mientras que en Ica se esperan registros de 11 °C a 15 °C. Para Lima Metropolitana, las mínimas fluctuarían entre 15 °C y 18 °C.

Asimismo, el Senamhi recordó que continúan registrándose vientos de ligera a moderada intensidad en la Costa, condición que puede ocasionar levantamiento de polvo y arena, además de afectar la visibilidad horizontal.

Se estima que en departamentos como Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura se registre cobertura nubosa, acompañada de llovizna, niebla y neblina, principalmente durante la madrugada y las primeras horas del día, especialmente en zonas cercanas al litoral.