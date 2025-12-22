En el Rímac, una familia de tres personas fue encontrada muerta al interior de su domicilio esta madrugada. Vecinos alertados por el fuerte olor de descomposición de los cuerpos llamaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) quien confirmó este macabro hallazgo.

Se trata de Carlos Alberto Quiroga (70), Doris Alexander Quesquén (45) y su menor hijo de 13 años. Testigos indicaron que vieron al hombre por última vez con vida el miércoles 17 de diciembre.