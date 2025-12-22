En el Rímac, una familia de tres personas fue encontrada muerta al interior de su domicilio esta madrugada. Vecinos alertados por el fuerte olor de descomposición de los cuerpos llamaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) quien confirmó este macabro hallazgo.
Se trata de Carlos Alberto Quiroga (70), Doris Alexander Quesquén (45) y su menor hijo de 13 años. Testigos indicaron que vieron al hombre por última vez con vida el miércoles 17 de diciembre.
Newsletter Buenos días
TE PUEDE INTERESAR
- Callao: ATU implementa paraderos autorizados para transporte turístico en zonas emblemáticas
- Jicamarca: Liberan a conductor implicado en choque que mató a pareja de esposos
- Lima registrará calor cercano a los 30 °C en verano, advierte Senamhi
- Independencia: choque múltiple en la avenida Túpac Amaru deja cerca de 20 heridos
- Verano en Perú: Senamhi prevé temperaturas normales en la costa y radiación extrema
Contenido sugerido
Contenido GEC