Las temperaturas en Lima Metropolitana se mantendrán dentro de los rangos normales durante el verano 2025-2026, aunque se prevén episodios de calor que podrían acercarse a los 30 °C, especialmente entre los meses de febrero y marzo, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Según el pronóstico del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, en los distritos cercanos al litoral limeño las temperaturas oscilarán entre 20,4 °C y 27,5 °C, mientras que en las zonas más alejadas del mar, como La Molina, Ate y San Juan de Lurigancho, los valores fluctuarán entre 19,2 °C y 29,2 °C. Estas variaciones se enmarcan en un escenario general de condiciones térmicas normales para la capital.

Senamhi prevé verano con temperaturas normales en Lima y picos de calor hacia febrero. (Foto: Andina)

La ingeniera Patricia Rivera, especialista de la Subdirección de Predicción Climática del Senamhi, explicó que los cambios en las temperaturas matutinas —con días nublados alternados con jornadas soleadas— responden al proceso de transición de la primavera al verano, estación que se inicia oficialmente el domingo 21 de diciembre a las 10:03 a. m. Indicó que recién hacia la última semana de diciembre se empezará a percibir una mayor sensación de calor.

Distritos alejados del mar sentirán más calor en Lima durante el verano, según Senamhi. (Foto: Andina)

A nivel nacional, el Senamhi señaló que la región andina registrará temperaturas diurnas y nocturnas entre normales y superiores a lo habitual, mientras que en la Amazonía se esperan días con valores normales y noches más cálidas de lo previsto, sobre todo en diciembre. Asimismo, advirtió que durante el verano se presentarán niveles de radiación ultravioleta catalogados como “muy altos” a “extremadamente altos” en todo el país.

En cuanto a las condiciones oceánicas, la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (ENFEN) mantiene el estado de alerta de El Niño Costero y La Niña en condición “No Activo” para la región Niño 1+2. Para este verano predomina la probabilidad de una condición neutra (58 %), seguida de condiciones cálidas (32 %), con mayor posibilidad de escenarios cálidos débiles a partir de abril de 2026.