En los últimos días, varias regiones de la costa peruana registraron un clima más frío de lo habitual, con lloviznas y alta humedad durante la madrugada. Esto generó que muchos se abriguen con el objetivo de evitar cualquier enfermedad respiratoria, principalmente los niños y adultos mayores. A pesar de este inusual evento, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó que en los próximos días varias zonas del país experimentarán altas temperaturas propias del inicio del verano. Así, el ente público instó a la ciudadanía a tomar sus precauciones a fin de evitar problemas de salud por el impacto de la radiación, la sensación térmica o el fuerte calor. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ CLIMA SE ESPERA TRAS EL INICIO DEL VERANO EN LIMA?

A través de sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que los residentes ubicados cerca al litoral desde Piura hasta Ica enfrentarán un descenso de temperaturas hasta el 16 de diciembre, lo cual conllevará a madrugadas más frías y presencia de humedad. De acuerdo con los pronósticos, se anticipan temperaturas nocturnas de entre 13 °C y 17 °C en Piura; de 14 °C a 16 °C en Lambayeque; de 13 °C a 16 °C en La Libertad; de 14 °C a 17 °C en Áncash y Lima; y de 12 °C a 15 °C en Ica. Sin embargo, durante el mediodía y la tarde se espera la presencia de brillo solar.

Y es que, a poco de iniciar el verano en el país, la meteoróloga del Senamhi, Rosario Julca, explicó que el frío que se siente en el litoral peruano se debe a la temperatura gélida del mar, lo cual también conllevaría a ligeras lluvias durante las primeras horas de la mañana. Aunque, según el organismo técnico especializado en el pronóstico del tiempo, a partir del 16 de diciembre se prevé un aumento progresivo de las temperaturas, propio del inicio del verano en el país. “De ahí en adelante, se prevé que ya las temperaturas vayan incrementándose ligeramente, acorde ya a la estacionalidad también, para llegar, pues, a sus temperaturas normales, ¿no? Pero esto va a ser de manera progresiva”, detalló para RPP.

¿CUÁNDO INICIA EL VERANO EN EL PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que la primavera en nuestro país finalizará el próximo domingo 21 de diciembre de 2025 y dará paso a una de las temporadas más esperadas del año: la estación del verano, que iniciará ese mismo día a la 10:03 de la mañana. Eso no es todo, pues es importante mencionar que las estaciones astronómicas cuentan con una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios.