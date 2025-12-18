CONFIRMADO por Senamhi: este día empieza el verano 2026 en el Perú

En el contexto actual, el clima en el Perú muestra constantes cambios y, de cara al 2026, se anticipa el retorno de jornadas soleadas propias de la primavera, estación que marca la antesala de un verano caracterizado por temperaturas elevadas. Según datos difundidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), cada estación astronómica se extiende por un periodo cercano a los tres meses. La última de ellas se inicia pocos días antes de Navidad y se prolonga hasta el comienzo de la siguiente, trayendo consigo calor intenso, altos niveles de radiación ultravioleta (UV) y otros fenómenos típicos de la temporada estival.

El Senamhi informó que la temporada de verano 2026 se iniciará de manera oficial el domingo 21 de diciembre, a las 10:03 a. m. No obstante, durante los primeros días no se percibirá un aumento significativo del calor, debido a que se atravesará una fase de transición climática.

Las prendas que debes usar en verano

Al acercarse el final de diciembre, la costa peruana comienza a experimentar temperaturas elevadas, según indica el Senamhi, organismo encargado de ofrecer alertas y recomendaciones para enfrentar la temporada de verano. Entre sus sugerencias más destacadas se encuentra el uso de ropa ligera para sobrellevar el calor.

En este sentido, los expertos recomiendan el algodón como un material ideal para la temporada de verano, ya que ayuda a mantener la frescura. También se destaca el lino, gracias a su propiedad termorreguladora, que le permite ajustarse a la temperatura del entorno y brindar mayor comodidad durante los días calurosos.

Las altas temperaturas, que incluso se mantienen durante la noche, requieren adoptar medidas preventivas para sobrellevar la ola de calor. Entre ellas, se recomienda usar ropa de colores claros, ya que ayuda a mantenerse fresco, y evitar materiales como nylon o poliéster, que dificultan la ventilación y aumentan la sensación de calor.

En cuanto a las prendas más recomendadas por los especialistas para el verano, también se destacan camisas, polos y vestidos de seda. Su ligereza y textura suave al tacto contribuyen a mantener el cuerpo fresco y proporcionan una sensación de comodidad durante los días de calor intenso.

Recomendaciones para afrontar el verano 2026

Uso de protector solar con un factor de protección solar (FPS) mínimo de 15.

Uso de gafas de sol, gorra o sombrero, ropa ligera, cómoda, de colores claros, y calzado fresco y transpirable.

Bebe agua de manera regular.

Consume frutas o verduras que aporten líquidos para evitar la deshidratación.

No consumas bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Reduce la actividad física en los momentos más calurosos, tomando en cuenta que las horas de mayor radiación solar abarcan desde las 10 a.m. hasta las 4 de la tarde.

Comprueba las proyecciones meteorológicas de los lugares que planeas visitar durante el verano, organizando así un cronograma de actividades que facilite el acceso a espacios con sombra y puntos de hidratación.

