Con el descenso progresivo de las temperaturas en distintas regiones del Perú, cada vez más personas buscan conocer cuándo comenzará oficialmente el invierno. Aunque el otoño aún se encuentra vigente, las mañanas frías, la presencia de neblina, las lloviznas y los vientos intensos ya anticipan un cambio de estación que suele modificar las condiciones climáticas en gran parte del país. La llegada del invierno marca el inicio de una etapa caracterizada por temperaturas más bajas, especialmente en la costa, donde también se incrementan los niveles de humedad. Por ello, muchos ciudadanos se preparan para afrontar los efectos propios de esta temporada y conocer qué se espera para los próximos meses. A continuación, te contamos cuál es la fecha oficial del inicio del invierno en Perú, qué características tendrá esta estación y cuándo comienzan las demás estaciones del año según el calendario astronómico, al cual están atentos muchos compatriotas.

¡Saca las casacas! Esta es la fecha exacta en que llega el invierno al Perú

Verano: inicia el 21 de diciembre y finaliza el 20 de marzo.

inicia el 21 de diciembre y finaliza el 20 de marzo. Otoño : inicia el 20 de marzo y finaliza el 21 de junio.

: inicia el 20 de marzo y finaliza el 21 de junio. Invierno: inicia el 21 de junio y finaliza el 22 de septiembre.

inicia el 21 de junio y finaliza el 22 de septiembre. Primavera: inicia el 22 de septiembre y finaliza el 21 de diciembre.

¿Qué debes saber sobre el invierno en Perú?

El invierno en el Perú se extiende desde el 21 de junio hasta el 23 de septiembre y se caracteriza por un descenso de las temperaturas y un aumento de la humedad en diversas zonas del país. Durante esta estación, especialmente en la costa, son frecuentes las mañanas cubiertas de neblina, las lloviznas persistentes y los vientos fríos que acompañan gran parte de la jornada.

En términos generales, la temperatura promedio suele bordear los 15 °C, generando un ambiente más frío en comparación con otras épocas del año. Sin embargo, las condiciones varían según la región.

En la sierra, el invierno suele sentirse con mayor intensidad. Durante el día, las temperaturas pueden fluctuar entre los 10 °C y 20 °C, mientras que en horas de la noche y la madrugada los valores descienden considerablemente, llegando en algunos casos a acercarse a los 5 °C. Estas condiciones obligan a la población a adoptar medidas de protección para enfrentar el frío y prevenir enfermedades asociadas a las bajas temperaturas.

Qué es Senamhi

Actualmente el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente.

Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).