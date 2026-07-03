No todas las hamburguesas se recuerdan igual. Algunas cumplen con el antojo del momento; otras terminan convirtiéndose en un ritual. Son esas por las que uno cruza la ciudad, hace cola sin demasiado reparo o vuelve una y otra vez porque sabe exactamente lo que va a encontrar: un pan bien tostado, una carne en su punto y el equilibrio preciso entre técnica, sabor y placer.

Quizá ahí radique el encanto de este clásico. Aunque la receta parece sencilla, pocas preparaciones admiten tantas interpretaciones. En los últimos años, la escena local ha crecido a un ritmo que ha ampliado el abanico de opciones para todos los gustos. Conviven las hamburguesas más tradicionales, de carne gruesa y recetas que apuestan por la simplicidad, con las populares ‘smash burgers’, donde la plancha crea una costra caramelizada que concentra el sabor. También están las que toman referencias de las clásicas ‘diners’ estadounidenses, las que incorporan ingredientes de inspiración japonesa y aquellas que no temen experimentar con nuevas salsas, fermentados o combinaciones poco habituales.

Las hamburguesas dejaron de ser una receta única. Hoy conviven estilos, técnicas e influencias que hacen de cada mordida una experiencia distinta. / Foto de Arvid Skywalker en Unsplash

Esa diversidad se refleja en los diez nominados de esta edición de los Premios Somos. Big Boy, Boycott, Burgerboy, Café A Bistro, Fogo, Juicy Lucy, Mad Burger, Papacho’s y Señor Honey Burgers representan distintas maneras de entender una gran hamburguesa. Algunas han construido su reputación alrededor de una receta icónica; otras sorprenden con propuestas que evolucionan constantemente, siempre en busca del siguiente bocado memorable.

La lista se termina de completar con La Recontra, que demuestra que una buena hamburguesa no depende únicamente de la carne. Sus opciones, elaboradas íntegramente con ingredientes de origen vegetal, han sabido conquistar tanto al público vegano como a quienes simplemente disfrutan de una hamburguesa bien ejecutada. Un ejemplo de cómo la oferta sigue ampliándose.

Una categoría con historia

Esta categoría es una de las más esperadas por los lectores y votantes. En 2023, el reconocimiento apareció como una mención especial bajo el título de hamburguesa del año. El primer galardón fue para Burger Boy gracias a su recordada “Smoke Buddha”, una creación que conquistó al jurado. Al año siguiente, la categoría pasó a formar parte oficial de los premios como mejor propuesta de hamburguesas. Big Boy se quedó con el reconocimiento y, además, fue el restaurante más votado de toda esa edición, confirmando el enorme entusiasmo que despierta este plato entre los lectores. En 2025, el premio recayó en Boycott, que consolidó una competencia donde cada edición reúne a algunas de las hamburgueserías más destacadas de Lima.

Ya sea con recetas clásicas, ‘smash burgers’, influencias internacionales o propuestas elaboradas con ingredientes vegetales, todas las propuestas nominadas comparten un mismo objetivo: crear una hamburguesa capaz de quedarse en la memoria.

Porque, al final, todos tenemos una favorita. Esa que recomendamos sin que nos la pidan, aquella que convierte un antojo en una costumbre. La decisión está en manos de los lectores: ¿cuál se impondrá en la categoría de mejores hamburguesas de los Premios Somos 2026?

Los nominados a Mejores hamburguesas 2026:

Big Boy

Boycott

Burgerboy

Café A Bistro

Fogo

Juicy Lucy

La Recontra

Mad Burger

Papacho’s

Señor Honey Burgers

¡Ya puedes votar por tus favoritos! Entra a la web de los Premios Somos con este enlace. La votación estará abierta hasta mediados de julio.