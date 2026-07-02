Conoce a los elegidos en la categoría Mejor rooftop.
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Por Redacción EC

La escena gastronómica de Lima ha encontrado un nuevo escenario para brillar, y esta vez está más cerca del cielo que nunca. En los últimos años, las azoteas y techos de hoteles de la capital han dejado de ser simples espacios de paso para transformarse en auténticos oasis urbanos. Los rooftops se han consolidado como la tendencia favorita de quienes buscan fusionar la alta coctelería y una propuesta culinaria sofisticada con las postales más espectaculares de la ciudad, redefiniendo por completo el concepto de entretenimiento nocturno y sofisticación limeña.

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