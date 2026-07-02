La escena gastronómica de Lima ha encontrado un nuevo escenario para brillar, y esta vez está más cerca del cielo que nunca. En los últimos años, las azoteas y techos de hoteles de la capital han dejado de ser simples espacios de paso para transformarse en auténticos oasis urbanos. Los rooftops se han consolidado como la tendencia favorita de quienes buscan fusionar la alta coctelería y una propuesta culinaria sofisticada con las postales más espectaculares de la ciudad, redefiniendo por completo el concepto de entretenimiento nocturno y sofisticación limeña.

En la cuarta edición de los Premios Somos nos propusimos mirar a lo más alto y así seleccionamos a los nominados. ¡Elige ya a tu favorito!

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor rooftop de los Premios Somos 2026:

27 Tapas

Dirección: Malecón 28 de Julio 385, Miraflores.

Amador

Dirección: Av. Camino Real 315, San Isidro.

Ambra Rooftop Bar

Dirección: Av. José Larco 1185, Miraflores.

Atmósfera Rooftop

Dirección: Av. Jorge Chávez 184, Piso 10, Miraflores.

Celeste Solar Bar

Dirección: Calle Los Pinos 515, San Isidro. Piso 10 del Hyatt.

Nau Nikkei Rooftop

Dirección: Malecón de la Reserva 751, Miraflores.

Palais Rooftop

Dirección: Av. España 225, Centro de Lima.

Rooftop 128

Dirección: Martín Dulanto 128, Miraflores.

Terraza Lima Club

Dirección: Dentro del Club de la Unión (Pasaje Santa Rosa 123, Centro de Lima).

Vista Corona

Dirección: Jr. Flora Tristán 310, Magdalena del Mar. Piso 22 de la Bloom Tower.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.