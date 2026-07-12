Corresponsales escolares de El Comercio publican notas periodísticas que dejan ver los desafíos del Perú

Una nueva promoción de corresponsales escolares de El Comercio empezó a publicar notas periodísticas que dan voz a la niñez en un momento clave para el Perú. A través de sus investigaciones, realizadas en pleno contexto electoral, 220 jóvenes reporteros de 44 colegios de todo el país ponen en agenda los desafíos que enfrentan en áreas como salud, educación, seguridad y más.

Durante 12 semanas, los escolares recibieron talleres sobre responsabilidad periodística, redacción, ‘fact checking’ y el buen uso de las redes sociales. Con esos conocimientos y la guía de periodistas del Grupo El Comercio, los niños elaboraron reportajes, crónicas y entrevistas –en texto y video– que ya se encuentran en nuestra página web.

Los corresponsales escolares muestran orgullosos sus credenciales en la ceremonia de clausura celebrada esta semana en el Hotel Hilton. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio) / JOEL ALONZO

“Esta iniciativa es muy importante porque nos da voz a los estudiantes para que podamos visibilizar los problemas que afectan a nuestras comunidades y nos demuestra que el periodismo puede promover cambios positivos. Ha sido una experiencia que recordaré con cariño y que me motiva a seguir aprendiendo”, dijo desde Ucayali Melany Olivos Meléndez, quien participó en la ceremonia de clausura de forma virtual.

El Programa de Corresponsales Escolares es una iniciativa de El Comercio que se extendió entre 1984 y el 2011 y fue relanzada hace seis años de la mano de Unicef como aliado estratégico y con el auspicio de Integratel Perú-Movistar.

José Manuel Jurado, gerente general del Grupo El Comercio; Alejandra Arispe, Alejandra Arispe. especialista de Comunicación de Unicef; Lorena Salhuana, representante de Comunicación de Integratel Perú-Movistar; y Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, celebran el éxito del programa. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio) / JOEL ALONZO

Demandas urgentes

Esta primera promoción del año se inspiró en el decálogo de la campaña ¡Vota por Mí!, que busca visibilizar las demandas de la niñez ante las próximas autoridades. La crisis de seguridad figura entre las principales preocupaciones de los niños, como refleja la nota “Huérfanos a causa de la extorsión: el costo oculto de la violencia criminal”.

Puede leer las notas de los corresponsales escolares aquí.

En todo el Perú 3.400 menores han formado parte del Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio desde su retorno en el 2021.

Las notas de los corresponsales escolares abordan temas que incluyen salud, educación, seguridad y más. En la imagen, Milagros Asto Sánchez, coordinadora del programa, muestra los trabajos ya publicados en la página web de El Comercio. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio) / JOEL ALONZO

Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, felicitó a los corresponsales escolares y destacó que su mirada es fundamental para construir un mejor país. Su postura fue compartida por los aliados, representados por Sandra Esquén, oficial de Comunicación de Unicef, y Lorena Salhuana, representante de comunicación de Integratel Perú-Movistar.