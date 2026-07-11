En Perú, ‘La noche dorada’ se ha convertido en uno de los eventos más llamativos y esperados por muchos jóvenes, al combinar espectáculos digitales con combates de boxeo amateur. De hecho, esta actividad, que es organizada por el Zein, reúne a varios conocidos streamers y creadores de contenido en un box de ring, inspirado probablemente en ‘La Velada del Año’ del español Ibai Llanos. Así, para esta segunda edición, se dio a conocer la cartelera completa de los combates que protagonizarán populares streamers peruanos, cuya principal atracción de la velada será la participación de Cañita frente a JH de la Cruz de Colombia. Esto ha llamado la atención de los internautas en las redes sociales, quienes se han cuestionado sobre la fecha y precios de las entradas para este espectáculo en el Coliseo Eduardo Dibós. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ ‘LA NOCHE DORADA 2′?

Organizado por el creador de contenido Andy Merino, más conocido como Zein, ‘La noche dorada 2′ se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre y reunirá a destacadas figuras nacionales e internacionales del mundo digital, quienes encabezarán una cartelera especialmente diseñada para la ocasión. Entre los enfrentamientos más esperados resalta el del exchico reality y streamer de Kick, Piero Arenas, quien se enfrentará al influencer chileno Shelao. Asimismo, Zully protagonizará un combate frente a la creadora de contenido colombiana May Osorio. Eso no es todo, pues el estelar de la noche lo tendrá el tiktoker Cañita contra el experimentado streamer JH de la Cruz, lo cual promete generar una serie de reacciones en las redes sociales. A continuación, te presentamos el listado de las siguientes peleas para esta velada:

Kingteka vs. Bebote

Jota Shoy (rapero) vs. El Jeque Árabe

Sacha Uzumaki vs. Pulsera

Daniela Taquire vs. Emetsuki

Pepita vs. Pauchikita

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA ‘LA NOCHE DORADA 2′?

‘La noche dorada 2′, que se desarrollará en el Coliseo Eduardo Dibós, acaparará la atención de miles de jóvenes en las redes sociales por los llamativos combates entre los populares streamers. Para adquirir una de las entradas, los interesados deberán tener en cuenta que la venta estará a cargo de Ticketmaster y se realizará a través de sus plataformas oficiales (LINK) desde el 11 de julio, con precios especiales de preventa: