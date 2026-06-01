A pocas semanas de que inicie oficialmente el invierno en el Perú, en la que se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, días más cortos, temperaturas bajas, entre otras condiciones, expertos han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en algunas partes del país, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero. En ese contexto, tras el inicio de junio 2026, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó sobre las condiciones del clima para las próximas horas en Lima, lo cual estaría marcada por la presencia de cielo nublado y ráfagas de viento. Frente a esta situación, se instó a la ciudadanía a tomar sus precauciones para evitar enfermedades respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores, quienes suelen ser los más afectados. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA EL INICIO DE JUNIO, SEGÚN SENAMHI?

En medio de la llegada del Fenómeno El Niño al país, caracterizado por el aumento de la temperatura de la superficie del mar y que provoca calor y sequías en ciertas zonas debido a la falta de lluvias, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología pronosticó que para inicios de junio de 2026 se presentará un clima más cálido en la zona costera. De acuerdo con el Senamhi, en Lima Oeste y el Callao, se espera la presencia de neblina y cielo mayormente nublado a lo largo del día, con la posibilidad de ráfagas de viento durante la tarde y con temperaturas que oscilarán entre los 21 °C y 24 °C. Asimismo, en el día se prevé una baja probabilidad de lluvia, de alrededor del 2 %, con una nubosidad del 29 % y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 33 km/h, además de un índice de radiación UV que llegaría a nivel 6. En tanto, por la noche la probabilidad de precipitaciones descendería al 1 %, con una nubosidad de 39 % y vientos de hasta 28 km/h, conforme comparte Infobae.

¿CUÁNDO AFECTARÍA EL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL PERÚ?

A través de un Comunicado Oficial n.° 8-2026, la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño anunció que, por ahora, mantiene vigente el estado de “Alerta de El Niño Costero” a nivel nacional, debido a que proyecta que el evento se presente con una magnitud débil, pese a que podría intensificarse a niveles moderados entre junio y julio del presente año y prologarse hasta enero de 2027.

Asimismo, el estudio también alertó sobre variaciones en el Pacífico central (región Niño 3.4), donde la condición actualmente neutra podría evolucionar hacia una fase cálida en junio de 2026 y extenderse hasta inicios del próximo año. Por ello, este escenario sugiere la posible configuración de este fenómeno que, en una primera etapa, se presentaría con intensidad débil, pero que podría fortalecerse hasta alcanzar un nivel moderado hacia finales de año, es decir, entre noviembre y diciembre.

Eso no es todo, el ENFEN pronosticó que, entre mayo y julio, las lluvias localizadas en la costa norte del país se mantendrán entre niveles normales y superiores. Por otro lado, en el ámbito hidrológico, se proyecta que los caudales se mantendrán en niveles normales en la región hidrográfica del Pacífico, salvo en la zona sur. Así, la entidad adscrita al Ministerio de la Producción exhortó a los tomadores de decisiones y autoridades a tomar en cuenta los escenarios de riesgo sustentados en avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, con la finalidad de implementar acciones que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres, conforme comparte RPP.