Mantener una alimentación equilibrada y realizar actividad física de manera regular son dos pilares fundamentales para el cuidado de la salud. Sin embargo, en determinadas etapas de la vida o ante necesidades específicas del organismo, algunas vitaminas y nutrientes adquieren una importancia especial para contribuir al adecuado funcionamiento del cuerpo. Entre ellos destaca el Complejo B, un grupo de vitaminas esenciales que participa en múltiples procesos relacionados con la producción de energía, el funcionamiento del sistema nervioso y el mantenimiento de diversas funciones metabólicas. Por esta razón, suele ser recomendado en distintos contextos, siempre bajo la orientación de un profesional de la salud. A propósito de su creciente popularidad, muchas personas se preguntan qué es exactamente el Complejo B, cuáles son las vitaminas que lo conforman y en qué casos puede resultar beneficioso incorporarlo a la rutina diaria. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber sobre este importante suplemento nutricional.

¿Tomas Complejo B? Descubre cuántos tipos existen y cuál necesita realmente tu cuerpo

La salud no es negociable bajo ningún punto de vista porque cualquier tipo de descuido o desorden podría generar que tu organismo sufra las consecuencias a través de enfermedades o trastornos como el sobrepeso y la obesidad, las mismas que pueden ser combatidas consumiendo el denominado Complejo B.

En total, son 8 las vitaminas que componen cada uno de los suplementos ofertados a través de cápsulas con la finalidad de brindarle al cuerpo humano una mayor sensación de energía, un efecto analgésico que batalla contra cada uno de los dolores neuropáticos, y también, entre otros beneficios, prevenir la anemia y ayudar a la formación de glóbulos rojos dentro de nuestra anatomía.

Si bien la mayoría de personas requiere y obtiene las cantidades recomendadas de las Vitamina B1 (tiamina), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B3 (niacina), Vitamina B5 (ácido pantoténico), Vitamina B6 (piridoxina), Vitamina B7 (biotina), Vitamina B9 (ácido fólico), y Vitamina B12 (cobalamina) encontradas en una amplia variedad de alimentos como legumbres y carnes en niños, y frutos secos en adultos, solo a través de la dieta, existen factores como la edad y el embarazo que aumentan la demanda corporal de Complejo B.

Compartimos el concepto, propiedades e importancia derivada de esta cantidad de vitaminas que fusionadas otorgan múltiples beneficios mediante el consumo de pastillas o cápsulas saludables:

- Vitamina B1 / Tiamina

Indispensable para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células del organismo

- Vitamina B2 / Riboflavina

Prevención de trastornos hormonales y el dolor de garganta, y contribución a la generación de energía y desarrollo celular

- Vitamina B3 / Niacina

Ayuda a nivelar el colesterol en la sangre, y también se usa junto con otros tratamientos para los problemas de la circulación y la migraña

- Vitamina B5 / Ácido pantoténico

Mejora el funcionamiento del sistema inmune, el rendimiento atlético y previene los dolores de cabeza

- Vitamina B6 / Piridoxina

Evita la anemia, el riesgo de depresión y erupciones en la piel

- Vitamina B7 / Biotina

Auxilia para el correcto funcionamiento del metabolismo, el cuidado de la piel, mantenimiento de los tejidos, la pérdida de peso y los problemas cardíacos

- Vitamina B9 / Ácido fólico

Prevención de la anemia megaloblástica y perniciosa, malformaciones o anomalías congénitas graves en los recién nacidos y la depresión en adultos

- Vitamina B12 / Cobalamina

Ayuda a producir glóbulos rojos, ADN, ARN, energía y tejidos, además de mantener sanas las células nerviosas

Cabe resaltar, que si bien el consumo de Complejo B contiene múltiples beneficios detallados líneas arriba, no todas las personas lo asimilan igual, y podría causar efectos secundarios por ingerirse en exceso.

¿Qué pasa si consumes complejo B en exceso?

Los suplementos de B3 (niacina) podrían originar en el caso de ingerir cantidades excesivamente altas, un cuadro de vómitos, niveles altos de azúcar en sangre, enrojecimiento de la piel e incluso daño hepático, y en resumen, la representación de efectos secundarios graves.

Con respecto al Complejo B en B6, además, pueden causar daño a los nervios, sensibilidad a la luz y lesiones cutáneas dolorosas, y en otros casos, ocasionar que el color de la orina sea amarillo brillante.

Por todo lo expuesto, también es recomendable que al momento de adquirir complementos multivitamínicos, consulten y elijan marcas de renombre a fin de evitar malestares y consecuencias negativas.

¿Quiénes pueden consumir las vitaminas de complejo B?

Las vitaminas que componen el Complejo B regulan el apetito de las personas que consumen lo consumen, y como parte importante de su composición es preciso destacar que está recomendado para grandes y chicos, y personas de todas las edades.

En niños, fortalece, favorece y previene algunos de los siguientes ítems que buscan mantenerlos activos y con buena salud:

- Desarrollo corporal deficiente / Problemas conductuales / Bajo desarrollo intelectual / Pérdida de tejido graso subcutáneo y muscular / Alteraciones circulatorias

Asimismo, en adultos el consumo de Complejo B está sugerido para evitar la anemia, prevenir los síntomas de depresión, metabolizar azúcares, grasas y proteínas en la sangre, impedir la debilidad muscular, y en mujeres embarazadas, la liberación de malformaciones congénitas en sus hijos recién nacidos.