Lenny Kravitz es un cantante, compositor, productor y actor estadounidense, reconocido por fusionar géneros como el rock, funk, soul y blues. De hecho, ha sido ganador de cuatro premios Grammy consecutivos, lo cual lo ha consolidado como una de las figuras más influyentes del rock contemporáneo. Sin embargo, en los últimos días, la popular celebridad ha llamado la atención de los medios de comunicación y seguidores por su sorprendente estado físico que muestra a sus 62 años. Frente a ello, el artista no dudó en compartir los hábitos que considera clave para mantener su condición física, entre ellos la disciplina, el entrenamiento constante y una alimentación equilibrada, aspectos que le han permitido conservar una figura envidiable para algunos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO MANTIENE LENNY KRAVITZ SU BUEN ESTADO FÍSICO?

En una entrevista con Men’s Health, compartido por la plataforma Vistazo, Lenny Kravitz reveló que nunca ha recurrido a hormonas ni a otros tratamientos para mejorar su condición física y aseguró que los resultados que mantiene son fruto de la disciplina, la constancia y el compromiso que realiza para mantenerse en optimas condiciones. Asimismo, el cantante estadounidense afirmó que la disciplina, un valor que le inculcó su abuelo desde la adolescencia, es el pilar que orienta su jornada diaria, y que lo aplica durante los constantes viajes que realiza por motivos laborales.

Sin embargo, el reconocido artista reveló que inició a entrenar con mayor disciplina y organización en la década de los noventa, inspirado por Mick Jagger. Así, luego de cierto tiempo, reafirmó ese compromiso junto a su entrenador Dodd Romero, con quien continúa trabajando hasta la actualidad. Finalmente, Kravitz sostuvo que suele entrenar entre 45 y 60 minutos, seis veces por semana aproximadamente, y sigue una alimentación predominantemente vegana para mantener un físico ágil y definido. “Todo esto es natural: nada de péptidos, nada de hormona de crecimiento humana, nada de testosterona”, contó.

“El estado físico es la casa; la disciplina es la base. Es el trabajo que haces cuando nadie te está mirando. Es encontrar la manera de hacer ejercicio sin importar qué más tengas que hacer durante el día o la noche. No busco ser grande ni musculoso. Quiero una silueta muy delgada, más parecida a Spider-Man mezclado con Bruce Lee. Bruce Lee se veía bien con ropa. Era un tipo delgado, genial, con evidente tono muscular y que se movía con muchísima gracia. La edad es algo curioso. No la veo como un número. Veo la edad como el tiempo que llevas en la Tierra. ¿Qué haces con ese tiempo? ¿Cuál es el resultado de la forma en que eliges vivir?“, agregó.

¿CÓMO SE ALIMENTA LA NUTRICIONISTA MARION NESTLE A SUS 89 AÑOS?

A través de una entrevista a The Washington Post, Marion Nestle compartió con el público su rutina alimentaria, que, por lo general, se basa tanto alimentos de origen vegetal como animal. Según contó, procura evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, pues es consciente de que su metabolismo ha disminuido con el paso de los años. Así, la nutricionista reveló que por las mañanas desayuna hasta dos tazas de café con leche sin azúcar, y recién a las casi 11:00 a. m. se alimenta con avena o cereales naturales acompañadas de frutas.

“Sigo el famoso mantra de Michael Pollan: ‘Come comida, no demasiada, sobre todo plantas’. Y defino comida como aquella que no está procesada o que está mínimamente procesada. Nada de ultraprocesados. Empiezo con un café entre las 8 y las 9 de la mañana. Me tomo un par de tazas de café suave con leche, sin azúcar. Después me voy a trabajar. Suelo comer avena o cereales sin azúcar. Básicamente solo tienen un ingrediente: trigo. Uso mucha menos azúcar que la que llevan los cereales azucarados. Y luego les añado arándanos o la fruta de temporada que tengan”, dijo al inicio.

En cuanto a su almuerzo, Nestle considera que son irregulares, es decir, puede comer cualquier tipo de comida si va a algún restaurante con alguien más o ensaladas con las verduras y frutas (duraznos, cerezas, frambuesas, lechugas, tomates y arándanos) que ella misma cosecha en la terraza de su casa en New York. En la cena, la docente universitaria sostuvo que suele comer algo más ligero, como ensaladas o galletas con queso. “Mis almuerzos son totalmente irregulares. A veces como una ensalada. Si almuerzo con alguien, como lo que haya en el restaurante. Si estoy en casa, en Nueva York, cosecho lo que crece en mi terraza”, contó.