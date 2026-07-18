Por Redacción EC

El mundo no deja de sorprender cada vez más con el desarrollo de su infraestructura en diversos ámbitos, como vivienda y transporte, lo que impulsa el crecimiento de estos países. Sin embargo, un gran proyecto ubicado en Sudamérica ha llamado la atención de muchas personas y especialistas debido a la longitud del diseño. En esta ocasión, se viene construyendo el puente más grande de la región, una megaobra que unirá dos importantes ciudades mediante una inversión superior a los 2 220 millones de dólares. Así, la propuesta tiene como objetivo mejorar la conexión en el país, reducir hasta en dos horas los tiempos de viaje y disminuir la dependencia del servicio de ferris. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.