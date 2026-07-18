El mundo no deja de sorprender cada vez más con el desarrollo de su infraestructura en diversos ámbitos, como vivienda y transporte, lo que impulsa el crecimiento de estos países. Sin embargo, un gran proyecto ubicado en Sudamérica ha llamado la atención de muchas personas y especialistas debido a la longitud del diseño. En esta ocasión, se viene construyendo el puente más grande de la región, una megaobra que unirá dos importantes ciudades mediante una inversión superior a los 2 220 millones de dólares. Así, la propuesta tiene como objetivo mejorar la conexión en el país, reducir hasta en dos horas los tiempos de viaje y disminuir la dependencia del servicio de ferris. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PAÍS CONSTRUYE EL PUENTE MÁS LARGO DE SUDAMÉRICA?

Se trata de Brasil que construye el que será el puente más largo de Sudamérica, una megaobra de 12,4 kilómetros que unirá la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica, generando una serie de beneficios a favor de más de 10 millones de personas y el flujo diario de unos 28 000 vehículos. Así, tras finalizada, la estructura superará al Puente Río-Niterói y se convertirá en la más extensa de la región. Entre los principales beneficios de esta obra destacan sus tramos de hasta 82 metros de altura, además de que permitirá reducir en aproximadamente dos horas el tiempo de viaje entre ambas ciudades.

Asimismo, la obra se financia mediante una alianza público-privada entre las empresas chinas CCCC y CCECC y el Gobierno de Brasil. Según Reuters, el consorcio asumirá el 47 % de la inversión, mientras que el Gobierno federal y el estado de Bahía cubrirán el 53 % restante. Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lideró en Vera Cruz el inicio del ambicioso proyecto del puente, un plan que tendrá una inversión aproximada de US$ 2 220 millones, conforme comparte el diario AS. “Cuando construimos una obra de este tamaño hablamos de desarrollo económico y una serie de asuntos que son verdad, pero lo importante es que los habitantes de esta isla no pierdan algo muy importante que tienen y que es su tranquilidad”, dijo.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO LA ESTACIÓN DE TREN MÁS GRANDE DEL MUNDO?

Una buena noticia recibieron miles de ciudadanos el pasado 27 de junio de 2025, cuando se inauguró la estación de tren más grande del planeta en la ciudad de Chongqing, en China. Este megaproyecto es conocido como Chongqing East Railway Station y cuenta con una extensión superior a 1,22 millones de metros cuadrados, equivalente a unas 170 canchas de fútbol. De esta manera, el nuevo centro de transporte está diseñado para atender un flujo de hasta 16 000 pasajeros por hora, considerando operaciones de salida y llegada, así como conectar ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en poco tiempo, gracias a sus trenes bala.

Eso no es todo, pues a primera vista esta estación, inspirada en la región montañosa de la ciudad, tiene una apariencia a los grandes aeropuertos internacionales, equipada con moderna tecnología para una mejor experiencia de los miles de ciudadanos. De hecho, dentro de sus instalaciones se distribuyen más de 5 000 asientos, estaciones equipadas con puertos USB, locales comerciales, áreas gastronómicas y pantallas digitales que abarcan todos los sectores del recinto. Asimismo, dispone de 15 plataformas y 29 vías organizadas estratégicamente para reducir la congestión, incluso durante los horarios de mayor demanda.