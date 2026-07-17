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El cerebro es el centro de operaciones del organismo. Desde controlar los movimientos y el lenguaje hasta almacenar recuerdos, regular las emociones e interpretar los estímulos del entorno, este órgano cumple funciones esenciales para la vida diaria. Por ello, mantener su buen estado con el paso de los años se ha convertido en una prioridad, especialmente ante el aumento de enfermedades relacionadas con el envejecimiento y el deterioro cognitivo.