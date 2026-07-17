El cerebro es el centro de operaciones del organismo. Desde controlar los movimientos y el lenguaje hasta almacenar recuerdos, regular las emociones e interpretar los estímulos del entorno, este órgano cumple funciones esenciales para la vida diaria. Por ello, mantener su buen estado con el paso de los años se ha convertido en una prioridad, especialmente ante el aumento de enfermedades relacionadas con el envejecimiento y el deterioro cognitivo.

La vitamina que gana protagonismo

En la búsqueda de nutrientes que ayuden a preservar la salud cerebral, la vitamina B12 ha cobrado especial relevancia. Diversas investigaciones apuntan a que este nutriente podría desempeñar un papel importante en el funcionamiento del sistema nervioso y en la salud mental, lo que ha despertado el interés de médicos y científicos por conocer con mayor profundidad sus beneficios.

Un caso que llamó la atención de los especialistas

Uno de los antecedentes más llamativos fue reportado por la Universidad Estatal de Wayne. Según el diario El Tiempo, una paciente de edad avanzada que había sido diagnosticada con depresión psicótica mostró una mejora significativa luego de incorporar vitamina B12 a su tratamiento. Hasta ese momento, las terapias convencionales no habían conseguido resultados satisfactorios, por lo que el caso abrió nuevas líneas de investigación sobre el potencial de este nutriente como complemento en determinados tratamientos médicos.

Harvard destaca el valor del complejo B

El interés por la vitamina B12 también ha sido respaldado por especialistas como la psiquiatra nutricional Uma Naidoo, vinculada a la Universidad de Harvard. En un artículo publicado por CNBC, la experta explicó que los beneficios no se limitarían únicamente a la vitamina B12, sino que podrían extenderse a todo el complejo de vitaminas B, debido a su participación en procesos relacionados con la salud cerebral, el equilibrio emocional y el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

¿Qué es la vitamina B12 y cuál es su función?

De acuerdo con MedlinePlus, la vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble, es decir, se disuelve en agua y el organismo elimina el exceso mediante la orina. Sin embargo, el cuerpo tiene la capacidad de almacenar reservas de este nutriente durante varios años en el hígado, lo que contribuye a mantener su disponibilidad cuando se necesita.

Además de participar en el metabolismo de las proteínas, la vitamina B12 cumple funciones fundamentales en la formación de glóbulos rojos y en el mantenimiento del sistema nervioso central. Aunque los especialistas advierten que no reemplaza los tratamientos médicos y que su consumo debe realizarse bajo orientación profesional cuando exista una deficiencia, la evidencia científica continúa reforzando la importancia de este nutriente para conservar la salud cerebral y favorecer un adecuado funcionamiento del organismo a lo largo de la vida.