icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo de una bandera de la Universidad de Harvard ondeando fuera del Lehman Hall en el campus de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, EE.UU. EFE/EPA/CJ Gunther
Fotografía de archivo de una bandera de la Universidad de Harvard ondeando fuera del Lehman Hall en el campus de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, EE.UU. EFE/EPA/CJ Gunther
Por Agencia AFP

Una corte federal de EE.UU. desestimó el jueves una demanda del gobierno del presidente Donald Trump contra la Universidad de Harvard, acusada de haber tolerado comportamientos antisemitas durante manifestaciones pro palestinas en su campus tras el 7 de octubre de 2023.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.