El Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, llegó a su fin luego de que España conquistara el ansiado trofeo de la FIFA y alcanzara la gloria del fútbol mundial. A lo largo de varias semanas de intensa competencia, las selecciones buscaron exhibir su mejor versión de la mano de sus principales figuras, impulsadas además por el incondicional respaldo de miles de hinchas que vivieron con pasión cada jornada de la máxima fiesta del balompié. Sin embargo, durante este tipo de torneos es habitual que se registren imágenes y momentos que captan la atención de miles de aficionados por lo inusuales y curiosos que resultan. En esta oportunidad, una calle de Estados Unidos fue bautizada con el nombre del astro argentino Lionel Messi, como un homenaje a la destacada trayectoria y legado del delantero en el fútbol mundial. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE LA CALLE DEDICADA A LIONEL MESSI EN ESTADOS UNIDOS?

En una entrevista para La Nación, Carolina Sokalsky, propietaria de Patria Station Café, ubicado en Berkeley Heights, en el condado de Union, Nueva Jersey (Estados Unidos), reveló que Lionel Messi ya cuenta con una calle en su honor, identificada con el cartel “Leo Messi Way”, como reconocimiento a su destacada trayectoria futbolística. En cuanto a la iniciativa de esta gran gesto, la empresaria argentina llegó a Estados Unidos en 1995 como integrante del espectáculo Forever Tango y, tras establecerse en Nueva York, abrió junto a sus hijos una cafetería inspirado en la identidad y la gastronomía de su país.

El establecimiento ofrece platos típicos nacionales, como empanadas, milanesas, choripán y alfajores, además de productos tradicionales y una ambientación dedicada a íconos del país. A pesar de que al inicio atraía principalmente a turistas extranjeros, en los últimos meses el perfil de su clientela cambió por completo. En ese sentido, tras una conversación entre amigos, se gestionó el pedido ante las autoridades, por lo que el Township Council de Berkeley Heights aprobó renombrar temporalmente un tramo de Sherman Avenue como “Leo Messi Way” hasta el 31 de julio.

“Desde el principio quisimos crear un pedacito de Argentina en Nueva Jersey. Las autoridades me apoyaron desde el principio. Quizás al comienzo no entendían del todo lo que significaba Messi para nosotros, pero ayudó que el Mundial estuviera por empezar. La idea fue de Pablo Ponce. Empezamos a hablar, me animé y fui a la municipalidad. Seguí todos los pasos hasta conseguir el cambio de nombre. La noticia explotó. Creo que eso va a ayudar para que nos permitan dejar el nombre de forma permanente”, reveló Carolina.

¿CÓMO ES LA MANSIÓN DE LIONEL MESSI Y ANTONELA ROCCUZZO?

De acuerdo con la plataforma Río Negro, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo cuentan con una lujosa mansión ubicada en Bellamar, una exclusiva zona de Castelldefels, en Barcelona, donde la pareja formó a sus tres menores hijos, mientras el futbolista argentino jugaba en un club español. Esta residencia, de unos 10.000 m², se encuentra en una zona elevada con vistas al Mar Mediterráneo y al Parque Natural del Garraf. Además, presenta un diseño moderno y minimalista, con líneas rectas y colores claros, e incorpora cerramientos y vegetación para garantizar privacidad sin aislarse del entorno.

Eso no es todo, el exterior de la vivienda se caracteriza por contar con amplias áreas verdes integradas al interior, piscina climatizada, terrazas y espacios de descanso con vistas a la costa catalana. También incluye instalaciones deportivas como cancha de fútbol y pista de pádel, así como una zona social con parrilla y comedor para reuniones con los seres queridos. En cuanto al interior de la mansión, de tres niveles, presenta un diseño minimalista con espacios amplios, materiales nobles y tonos neutros como blanco, beige y madera. Así, sus grandes ventanas aportan luz natural y conexión con el exterior.