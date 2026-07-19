Por Redacción EC

El Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, llegó a su fin luego de que España conquistara el ansiado trofeo de la FIFA y alcanzara la gloria del fútbol mundial. A lo largo de varias semanas de intensa competencia, las selecciones buscaron exhibir su mejor versión de la mano de sus principales figuras, impulsadas además por el incondicional respaldo de miles de hinchas que vivieron con pasión cada jornada de la máxima fiesta del balompié. Sin embargo, durante este tipo de torneos es habitual que se registren imágenes y momentos que captan la atención de miles de aficionados por lo inusuales y curiosos que resultan. En esta oportunidad, una calle de Estados Unidos fue bautizada con el nombre del astro argentino Lionel Messi, como un homenaje a la destacada trayectoria y legado del delantero en el fútbol mundial. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.