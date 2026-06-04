Miles de ciudadanos acudirán a las urnas durante las Elecciones Generales 2026 convencidos de que cumplirán con todas sus obligaciones, pero algunos podrían terminar recibiendo una multa sin siquiera imaginarlo. Las sanciones no solo alcanzan a quienes deciden no votar, sino también a los electores que desconocen ciertas disposiciones vinculadas al proceso electoral. Además, existen casos en los que las penalidades pueden acumularse entre una jornada y otra, incrementando el monto que deberá pagarse posteriormente. Conocer las reglas vigentes resulta clave para evitar contratiempos y futuras restricciones en trámites importantes. Descubre cuáles son las situaciones más comunes que pueden generar una multa electoral y qué debes tener en cuenta para evitar sanciones inesperadas.

¿POR QUÉ UNA PERSONA PUEDE RECIBIR MÁS DE UNA MULTA ELECTORAL?

Uno de los aspectos menos conocidos es que las sanciones electorales se aplican de manera independiente en cada jornada de votación. Esto significa que una persona que no participe en la primera vuelta y tampoco lo haga en la segunda deberá asumir dos multas distintas.

La misma regla alcanza a quienes fueron seleccionados como miembros de mesa. Si incumplen con esta función en ambas fechas electorales, las sanciones correspondientes también se acumularán, por lo que el monto final a pagar será mayor, según informa RPP.

Ciudadanos acudirán el domingo a locales de votación. Foto: GEC

¿CUÁNTO DEBEN PAGAR QUIENES NO ACUDAN A VOTAR?

La sanción por no votar varía según la clasificación económica del distrito donde está registrado el elector.

Los montos establecidos son los siguientes:

S/110 para residentes de distritos considerados no pobres.

S/55 para ciudadanos empadronados en distritos pobres no extremos.

S/27,50 para quienes viven en distritos catalogados como pobres extremos.

¿QUÉ PASA SI UN MIEMBRO DE MESA NO SE PRESENTA?

Los ciudadanos seleccionados para integrar una mesa de sufragio que no cumplan con esta responsabilidad deberán pagar una multa de S/275.

Las autoridades electorales recordaron que los miembros de mesa designados para la primera vuelta mantienen su obligación durante la segunda, ya que no se realizó un nuevo sorteo.

Foto: Andina

¿QUÉ OCURRE SI LA MULTA NO SE PAGA?

Aunque estas deudas no generan intereses, seguirán vigentes hasta que sean canceladas. Mantener una multa pendiente puede generar dificultades para realizar determinados procedimientos administrativos. Entre las principales restricciones se encuentran algunos trámites vinculados al sistema financiero y la imposibilidad de celebrar contratos con entidades del Estado, ya sea para prestar servicios o desempeñar funciones laborales.

¿SE PUEDE SOLICITAR UNA DISPENSA?

Las personas que no puedan acudir a votar o cumplir con su deber electoral aún podrán solicitar una justificación, aunque el trámite ya no se realiza ante la ONPE. Después de la jornada electoral, las solicitudes deberán presentarse ante el Jurado Nacional de Elecciones, entidad encargada de evaluar la documentación y determinar si corresponde exonerar al ciudadano del pago de la multa.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REVISAR EL LOCAL DE VOTACIÓN EN ESTAS ELECCIONES?

Las autoridades recomendaron verificar con anticipación el local de votación asignado, debido a que algunos centros fueron reubicados para este proceso electoral. La medida responde a criterios de seguridad y busca garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral. Por ello, antes de acudir a votar, se aconseja revisar el lugar asignado y confirmar también el número de orden correspondiente.

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