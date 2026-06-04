El Mundial 2026 no solo se juega por el orgullo y la gloria en la cancha, sino también en las oficinas del mercado de pases. La cotización de los futbolistas ha alcanzado niveles históricos de cara a esta cita mundialista, impulsada por una nueva generación de cracks que ya dominan Europa. Tomando como referencia los últimos informes de la plataforma especializada Transfermarkt, revisamos el ranking definitivo de las 10 selecciones más valiosas que compiten en el torneo. ¿Está Sudamérica en la cima o domina el Viejo Continente?

Lista completa: El Top 10 de selecciones más valiosas en dólares

A continuación, te dejamos el listado ordenado de mayor a menor con los valores estimados en dólares para cada uno de los combinados más caros del Mundial 2026:

Francia: $1,810 millones de dólares Inglaterra: $1,590 millones de dólares España: $1,415 millones de dólares Portugal: $1,170 millones de dólares Alemania: $1,140 millones de dólares Brasil: $1,095 millones de dólares Países Bajos: $945 millones de dólares Argentina: $925 millones de dólares Noruega: $685 millones de dólares Bélgica: $635 millones de dólares

Francia e Inglaterra: Las plantillas que rompen el mercado sobre los 1,500 millones de dólares

El liderato financiero del fútbol de selecciones se mantiene bajo el dominio absoluto del Viejo Continente, con dos equipos que se escapan del resto gracias a su tremenda densidad de estrellas.

Francia se consolida en el primer puesto global con una plantilla cotizada en $1,810 millones de dólares. El combinado galo no solo cuenta con figuras de élite mundial consagradas, sino con un impresionante recambio generacional en el mediocampo y la delantera que eleva drásticamente el valor promedio de su delegación.

Muy cerca en el segundo lugar aparece Inglaterra, cuyo plantel alcanza los $1,590 millones de dólares. El valor del conjunto de los ‘Tres Leones’ se ve fuertemente impulsado por la cotización de sus jóvenes figuras en la Premier League y los clubes más poderosos de Europa, quienes lideran los ránkings individuales de valor de mercado.

España y Portugal: El despegue económico

El recambio de figuras ha inyectado un enorme valor financiero a las selecciones ibéricas en los últimos meses:

España ($1,415 millones de dólares): La rápida consolidación de jóvenes talentos a nivel internacional ha disparado el valor de ‘La Roja’, superando con comodidad la barrera de los mil millones de la moneda americana.

La rápida consolidación de jóvenes talentos a nivel internacional ha disparado el valor de ‘La Roja’, superando con comodidad la barrera de los mil millones de la moneda americana. Portugal ($1,170 millones de dólares): Con un plantel equilibrado entre referentes experimentados y transferencias millonarias recientes, los lusos se asientan firmes en el cuarto lugar del ranking mundial.

¿En qué posición quedan Brasil y Argentina en el ranking del Mundial?

Sudamérica logra meter a sus dos máximos exponentes en el top 10, plantando cara al poderío de las ligas europeas, aunque con una ligera brecha debido a la concentración de futbolistas cotizados que tiene el circuito de la Champions League.

Brasil se ubica en la sexta posición con un valor de $1,095 millones de dólares, superando la ansiada barrera del billón gracias al peso de sus atacantes en los clubes top del mundo. Por su parte, la vigente campeona del mundo, Argentina, se posiciona en el octavo puesto con una cotización total de $925 millones de dólares, impulsada por la revalorización de sus mediocampistas en el mercado anglosajón y europeo.

El fenómeno de Noruega: Pocas piezas pero con un valor astronómico

Una de las grandes curiosidades de este top 10 es la presencia de Noruega. A diferencia de estructuras compactas y extensas como las de Alemania o Países Bajos, el conjunto nórdico basa su posición financiera en la individualidad.

Noruega se ubica en la novena casilla con un valor total de $685 millones de dólares. Esto se explica casi en su totalidad por contar en sus filas con dos de los futbolistas más determinantes y caros de todo el planeta, cuyos valores individuales son tan masivos que logran arrastrar el promedio de toda su selección hacia la élite económica mundial.